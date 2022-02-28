نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشيها على شعرك يومين فقط الكل هيسالك عن طول وكثافة وجمال شعرك تطويل وتنعيم وعلاج التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رشيها على شعرك يومين الكل هيسالك عن طولهأكثر ما يهتم به السيدات هو الشعر وذلك للحصول على شعر طويل وناعم وكثيف وليس به اي مشكلة, وهناك العديد من المنتجات التي تساعد في تطويل الشعر ولكنها قد تحتوي على بعض المواد الكميائية التي تضر الشعر و تسبب تساقطة عند التوقف عن استخدامها بجانب انها غير اقتصادية, لذلك اتجه الكثير الي البحث عن الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها على الشعر وزيادة طوله بشكل فعال دون التسبب في اي ضرر على الشعر, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة استخدام زيت جوز الهند في عمل وصفة يمكن رشها على الشعر يوميا لزيادة طوله بسرعة الصاروخ.

طريقة عمل وصفة تطويل الشعر الجبارة بزيت جوز الهند

وصفة زيت جوز الهند من افضل الوصفات التي تساعد في تغذية الشعر بشكل كبير اذ يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الشعر والتخلص من اي تقصف, وتحتوي الوصفة على ماء الارز وهي من افضل المكونات التي تزيد طول الشعر بسرعة كبيرة وتساعد في انبات الشعر مرة اخري وبالتالي تزيد من كثافته, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع ربع كوب من الارز المغسول جيدا في كوب من الماء ويترك الخليط يوم في الثلاجة.

يتم تصفية الارز ويضاف الي الماء ربع كوب من زيت جوز الهند, ويقلب كل منهم معا.

يوضع الخليط في زجاجة بخاخ ويتم رش الشعر من الجذور جيدا بالخليط ويدلك فروة الرأس لمدة خمس دقائق ويمكن استخدامه كل يوم على الشعر.

خلطة الموز والافوكادو لتطويل الشعر بسرعة رهيبة

خلطة الموز والافوكادو من الخلطات التي تساعد في امداد الشعر بالعديد من الفيتامينات والمعادن والتي تساعد في تحفي النمو وزيادة الطول وتقلل من التقصف وتساعد في علاج التساقط ويمكن تحضير المقال بخلط نصف ثمرة من الموز مع نصف ثمرة من الافوكادو ويوضع عليهم معلقة من العسل ويضاف عليهم معلقة من الزبادي ويوضع الخليط على الشعر ويترك الخليط على الشعر ساعتين فقط ويغطي الشعر بكيس خلال هذه المدة ويوضع عليه قطعة قماش مبللة بماء ساخن, وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو.

خلطة زيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر

يمكنك الحصول سيدني على شعر طويل وصحي بدون مجهود إطلاقا ويكون عند استعمال كريم طبيعي يمكن دهنة على شعرك يعمل على التطويل بسرعة الصاروخ في وقت قصير جدا خلال اسبوع يمكن عمل خلطة زيت الزيتون مع الثوم التي تتكون من ملعقتين من زيت الزيتون مع اربع فصوص من الثوم لتطويل الشعر ادهنيها يوميا