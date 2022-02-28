مكون سري ضعيه على الكيك هيخليها هشة وخفيفة كالقطن وانسي أنها تهبط منك وداعاً لفشل الكيك

الكيك من أفضل الحلويات التي يحبها الكثير فهي من الحلويات التي يفضل الكثير تناولها في الافطار مع كوب من الشاي, ويحب دائما الامهات تحضيرها في البيت بدلا من شرائها من المخابز لتوفير تكلفتها ولضمان جودتها ونظافتها, ولكن يعاني الكثير من مشكلة هبوط الكيك او ان يكون لونها ليس ابيض, وذلك بسبب العديد من الخطوات الخاطئة التي يتم القيام بها عند تحضير الكيك, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير الكيك بشكل جيد وصحيح واهم مكون سري يساعد في جعل الكيك هش وخفيف ومرتفع.

مكون سري ضعيه على الكيك

ما هي المكونات الصحيحة لعمل الكيك

كوبان دقيق.

كوب سكر.

كوب زيت.

كوب من الحليب.

معلقة نشا.

معلقة خل.

رشة ملح.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا.

ربع معلقة بيكريونات صوديوم.

طريقة عمل الكيك بشكل صحيح في البيت بسهولة

يمكن عمل الكيك باستخدم هذه الطرق الحديثة التي تعطي مذاق رائع :

يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر والنشا ورشة الملح وبيكنج صودا, ويتم نخل الخليط جيدا أكثر من مرة لضمان عدم وجود اي تكتلات به وحتى تكون الكيك هشه وخفيفة.

يوضع البيض مع السكر ويتم خفق المكونان معا جيدا بالمضرب الكهربائي, حتى يذوب السكر تماما ويصبح القوام خفيف.

يضاف اللبن ويقلب مع المكونات وبعد ذلك يتم وضع الزيت بالتدريج ويوضع معلقة الخل ويساعد في جعل لون الكيك ابيض ومعلقة من الفانيليا.

يجب ان تكون درجة الحرارة لكل المكونات واحدة وهي درجة حرارة الغرفة.

توضع المكونات الجافة على الخليط السائل بالتدريج مع التقليب جيدا حتى تمتزج المكونات كلها معا.

يصب الخليط في صينية مدهونة بكمية من الزبدة ورشة من الدقيق, ويوضع خليط الكيك بها ويجب ان تكون الصينية اكبر من خليط الكيك حتى لا تخرج منها الكيك عند انتفاخها في الفرن.

تترك الكيك في الفرن ويجب ان يكون الفرن ساخن على درجة حرارة 180 قبل وضع الكيك به.

تترك الكيك ساعة الا ربع في الفرن ولا يجب فتح الفرن عليها خلال هذه المدة حتى لا تهبط الكيك.

بعد ذلك يتم اخراجها وتركها تبرد وتقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بسهولة

يمكنك سيدتي عمل كيكة الشيكولاته بجودة عالية مثل المحلات والمطاعم بمكونات بسيطة جدا فيك قومي باستعمال بيضة واحدة مع كوب دقيق ثم قومي بتاع الخطوات العادية الكيك العادي مثل كيكة البرتقال أو الزبادي ثم قومي بوضع صوص الشيكولاته اللذيذ الشهي الذي يعطي مذاق رائع ورهيب عليكي سيدتي وضع بعض الفارمسيلا التي تعطي لون ومذاق رائع للك