معجزة الفحم لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار للأبد ومن أول مرة لأسنان ناصعة البياض

يعاني معظم الأشخاص من اصفرار الأسنان و تراكم طبقة جيرية على الاسنان مما تجعل المظهر غير مقبول، ويسعون معظم الأشخاص إلى وسائل التخلص من اصفرار الاسنان وتبيضها، فقد يلجأون إلى عيادات دكاترة الاسنان تنظيف الاسنان وتبييضها وإزالة الطبقة الجيرية من عليها ولكن هذه الطريقة تكون باهظة جدا، ويمكن استخدام خلطة الفحم لتبييض الأسنان فتعطي نتيجة مذهلة.

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشكلات الأسنان حيث توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالأسنان ومنهل مشكلة إصفرار لون الأسنان وتراكم طبقات الجير عليها وتجعل هذه العلامات الأسنان تبدو بشكل غير مقبول، وتعتبر الأسنان اللامعة البيضاء هي التي تعطي الجاذبية لأي فتاة وتجعلها تبدو بشكل جميل ورائع حيث تعطي هذه الأسنان الفتيات الثقة بأنفسهن عند الضحكة وعند الإبتسامه لأن الاسنان الصفراء هي التي تسبب العديد من المواقف المحرجة لهؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة وجعلت هذه المشكلة جميع الفتيات والسيدات الذين يعانون منها إلى البحث عن بعض الإستخدامات التي تعمل على تفتيح الأسنان وجعلها بيضاء مثل الثلج.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تلجأ إليها العديد من الفتيات هي الذهاب إلى بعض المراكز الطبية التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأدوات التي تعمل هذه الأدوات على نحت طبقات الجير والقضاء على اللون الأصفر المتراكم في الأسنان وتعتبر هذه الطريقة لها مفعول مؤقت وبعد مرور وقت معين نلاحظ تراكم طبقات الجير مرة أخرى وتجعل الأسنان تظهر بشكل غير مرغوب بالإضافة إلى أن هذه الطريقة من الطرق غالية التكلفة لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه الطرق.

حيث توجد هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل تفتيح الأسنان وجعلها بيضاء حيث تعمل هذه الخلطات الطبيعية على تفتيح الأسنان وتعمل على قضاء تراكم الجير والتخلص من اللون الأصفر المتواجد نهائيا، وسوف نقدم إليكي أقوي خلطة طبيعية لعملها للتخلص من طبقات الجير واللون الأصفر والتمتع بأسنان بيضاء وجذابة وعليكي الإلتزام بمكونات وطريقة تحضير هذه الخلطة في المنزل للحصول على النتيجة التي تحلمين بها.

مكونات خلطة الفحم لتفتيح الأسنان

ملعقتان كبيرتان من الفحم المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفحم لتفتيح الأسنان