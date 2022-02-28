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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة من خلال الوصفة التي سوف نقوم بتقديمها لكن في هذا المقال عبارة عن وصفة من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدام للحصول على حواجب كثيفة ورموش طويلة بشكل سريع يمكنك أن تقوم بعملها في المنزل، المكون الأساسي الذي سنحتاج إليه هو البصل مع زيت الزيتون.

من أهم فوائد البصل تحسين انتاج الأنسجة الخاصة بالمواطنين الذي نحتاج إليه لنمو الرمزية وايضا الحواجب ويساعد في تقوية بصيلات الشعر الحواجب والرموش، سوف نحتاج أيضا إلى مكون عام وضروري في تحضير الوصفة وهو زيت الزيتون وكما نعرف جميعا الفوائد الكثيرة له فهو من الزيوت الغنية بفيتامين ه وذلك يساعدك في الحصول على حاجب كثيف.

مكونات خلطة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش

المكونات كالتالي:

حبة صغيرة من البصل الاحمر.

ملعقتين فازلين طبي صغيرين.

ملعقة واحدة فقط زيت زيتون بكر كبيرة.

مجموعة من نقاط فيتامين ه.

طريقة عمل وصفة تكثيف الحواجب وكيفية استخدامها

تأخذ حبة البصل الصغيرة وتقوم بتقشيرها حتى تزيل القشرة الخارجية ثم تقوم بعد ذلك ببشرتها.

تقوم بتصفية البصل المبشور عن طريق استخدام المصفاة حتى يتم الحصول على عصير من البصل.

تضعه في وعاء يكون مناسب وتضيف له الفازلين وتضعه في حمام مائي يكون ساخن أو يمكنك وضعه على النار ويجب أن تكون هادئة.

تخلط كل المكونات مع بعضها.

ثم قم بإضافة زيت الزيتون وفيتامين ه وقلبه جيدا.

تقوم بسكب الوصفة في جرة حجمها صغير واستخدمي الوصفة عن طريق استخدام الفرشاة الخاصة بالماسكارا.

قبل أن تذهب للنوم تقوم بوضعها على الحاجبين وعندما تستيقظ تقوم بمسحهم.

إذا تم وضع الوصفة في وقت الصباح فعليك أن تتركيها على الحاجبين لمدة ستة ساعات.

لكي تحصلي على نتائج إيجابية بشكل سريع عليك استخدامها كل يوم.

يتم حفظ الوصفة في الثلاجة.

البديل الطبيعي للمايكروبليدنج

سوف نحتاج بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الوصفة الطبيعية وهي كالتالي:

بصلة صغيرة.

ملعقتين كبار زيت زيتون بكر.

نقاط بسيطة من فيتامين ه.

طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة كل ما عليك فعله هو كالاتي: