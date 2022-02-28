هش ومقرمش.. البرازق السوري بطريقة سهلة وطعم روعة ونتيجة مضمونة

طريقة عمل بسكويت البرازق، بسكويت البرازق من الحلويات الشرقية التي يشتهر بها المطبخ السوري وهو بسكويت مقرمش ولذيذ الطعم يشبه القرص ويكون مغطى بالسمسم والفستق الحلبي، ويعتاد تقديمه فى الأعياد والمناسبات، ويتميز بأنه خفيف ورائع المذاق ويمكن تحضيره فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ولن تحتاجي إلى شرائه من المخابز مرة أول مع ضمان الجودة والنظافة وبمكونات بسيطة لا تذكر.

طريقة عمل بسكويت البرازق

مقادير بسكويت البرازق:

4 أكواب دقيق منخول.

كوب زبدة طرية.

كوب سكر بودر.

نصف كوب لبن بودرة.

نصف كوب زيت.

بيضة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

للوجه.

4 ملاعق شربات ثقيل.

2 ملاعق عسل أسود.

2 كوب ونصف سمسم محمص.

2 ملعقة كبيرة ماء.

نصف كوب فستق حلبي مجروش.

خطوات تحضير بسكويت البرازق

احضري وعاء ضعي به الزبدة والسكر البودر واخفقي المكونات معا بالمضرب الكهربائى حتى تتجانس.

أضيفي البيض والفانيليا والزيت والملح واستكملي الخفق حتى تحصلي على قوام عجينة ناعم.

اخلطي الدقيق المنخول مع اللبن البودر والبيكنج بودر معا حتى تتداخل مع بعضها.

أضيفي خليط الدقيق إلى العجين بشكل تدريجي واعجني المكونات معا جيدا باليد حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطى العجين بطبقة من الاسترتش وادخليها إلى الثلاجة نصف ساعة لكى ترتاح.

أحضري وعاء اخلطي به السمسم المحمص والشربات الثقيل والعسل الأسود والقليل من الماء وقلبي المكونات معا جيدا حتى تتجانس تماما.

سخني الفرن على حرارة 170 درجة.

جهزي صينية فرن تكون مدهونة بالزيت أو السمن.

ابدئي فى تشكيل العجين على شكل كور صغيرة الحجم.

خذي كل كورة واغمسي أحد وجهها فى الفستق المجروش والوجه الأخر فى خليط السمسم.

ضعي الكورة فى الصينية بحيث طبقة السمسم تكون على الوجه ثم اضغط على الكورة برفق حتى تشكلا قرصا.

كرري هذه الخطوة حتى تنتهى من الكمية وادخليها إلى الفرن حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

اخرجي أقراص البرازق من الصينية فور خروجها من الفرن حتى لا تلتصق بها.

ضعي البرازق فى طبق التقديم واستمتعي بمذاقها المقرمش.

للحفاظ على البسكويت مقرمش وطازج جيداً يمكن تخزينه في كيس بلاستيكي ويغلق جيداً حتى يظل محتفظاً بقرمشتة لأطول وقت ممكن ولا يكون طري.

سيدتي يراعى استخدام نوع دقيق فاخر ومخصص لعمل الكعك والبسكويت ليعطيكي نتيجة أفضل ومذاق شهي، ويراعى أن تكون درجة حرارة الفرن مناسبة لان نسبة نجاح البسكويت تعتمد على خبزه، احرصي على عدم تحريك البسكويت من الصينية إلا بعد أن يبرد حتى لا ينكسر ويتفتت بسهولة.