بشرتك هتنور.. أقوي كريم لشد البشرة وتبييضها خلال 3 أيام بمكونات طبيعية 100%

خلطة كريم النشا وجونسون للتفتيح، تعد خلطة كريم النشا وجونسون من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعدك على التفتيح الفوزي وتمنحك بياض ناصع مثل اللؤلؤ سريعا فى غضون أسابيع قليلة وهو ما تحتاج إليه الكثير من الفتيات خاصة عند التحضير للذهاب إلى أي مناسبة للظهور بإطلاله مشرقة ومميزة، فيعد هو الحل الأمثل للتخلص من مشاكل البشرة التي تنزعج منها الكثير من الفتيات فيعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار والحروق الناتجة عن التعرض الدائم للشمس والبقع الداكنة إلى جانب أنه كريم ملطف للبشرة ويمنحها الترطيب العالي وملمس ناعم جدا، حيث أن النشا من المكونات التي تعمل على تقليل التهابات البشرة وتغذيتها بشكل جيد لاحتوائه على البروتينات والأحماض الأمينية الهامة لصحة البشرة، وفى التالي نقدم طريقة تحضير وصفة كريم النشا وجونسون لتفتيح البشرة حتى 10 درجات.

طريقة عمل كريم النشا وجونسون

المكونات:

ملعقة كبيرة كريم جونسون.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

علبة نظيفة وفارغة.

طريقة التحضير:

اخلطي النشا مع ماء الورد وقلبيهم جيدا حتى يذوب النشا تماما ونضمن عدم وجود قطع متكتلة بها.

أضيفي كريم جونسون واخلطي المكونات معا حتى تتجانس.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة ومحكمة الغلق ليصبح جاهز على الاستخدام.

عند الاستخدام وزعي طبقي من الكريم على البشرة وقومى بالتدليك قليلا بأطراف أصابعك.

اتركي الكريم على المنطقة لمدة عشر دقائق ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

انتظمي فى استخدام الكريم يوميا للحصول على نتائج مبهرة فى غضون أسبوع من الاستخدام وستلاحظي الفرق بنفسك، من الأسبوع الثاني يمكن استخدامها بمعدل يوم ويوم.

كما يمكنك استبدال كريم جونسون بأي نوع كريم مرطب أخر مثل نيفيا أو إيفا أو أي كريمات خفيفة على البشرة، وسوف يعطى نفس النتائج، حيث أنه فى أغلب الأحيان تظهر نتيجة هذه الخلطة خلال اليوم الثالث من الاستخدام، ولكن مع بعض الأشخاص قد تحتاج ألى أسبوع للحصول على نتائج مرضية.

فوائد كريم النشا وجونسون للبشرة