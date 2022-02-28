طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة بألذ صوص شيكولاتة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بطريقة صحيحة ومقادير مضبوطة وهي من الأشياء التي تبحث عنها كل ربة منزل اريد أن تسعد أولادها وتقوم بعمل لهم كيكة الشيكولاتة باحلي صوص شكولاته، وستنال هذه الكيكة من اعجاب الكبار والصغار وستكون منفوشة وهشة، ولذيذة الطعم، هناك العديد من العوامل لنجاح الكيك، ومن أهم هذه الأشياء أن تكون المقادير التي نستخدمها في عمل الكيكة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الفرن ساخن قبل ادخال الكيك حيث نقوم بإشعال الفرن قبلها بفترة كافية

مقادير طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

واحد كوب من الدقيق

واحد كوب من السكر

واحد كوب من زيت

واحد كوب من الحليب

ثلاث بيضات

نصف كوب من الكاكاو خام

معلقة واحدة كبيرة من بيكينج باودر

ملعقة صغيرة من فانيليا

ملعقة كبيرة من الخل

خطوات تحضير كيك الشيكولاتة

اولا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك نبدأ في إعداد الكيك حيث سنأتي بالخلاط الكهربائي وسنقوم بوضع الزيت والسكر والحليب والكاكاو ثم نقوم بضربهم جيدا ثم بعد ذلك نأخذ مقدار كوب من الخليط الذي تم ضربه ونقوم بوضعه في الفريزر باقي الخليط الذي يتواجد في الخلاط نضع عليه البيض والفانيليا والخل ثم نقوم بضربه مرة أخرى نحضر بولة ونقوم بإضافة الدقيق ويكون منخول جيدا ونضيف البيكنج باودر وبعدها نخلطه جيداً حتى تتجانس يدهن القالب بالزيت ويبطن بالدقيق ثم نقوم بصب الخليط في القالب ويتم ادخله الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ثم بعد ذلك نخرج القالب من الفرن ونتركه ليهدأ قليلاً وبعد ذلك يتم قلبها على صينية مسطحة وبعد ذلك نقوم بصب الخليط المحفوظ في الثلاجة عليها ثم نوزع الخليط على الكيكة جيداً وتوضع في الثلاجة

طريقة أخري لعمل كيك الشيكولاتة

2 كوب دقيق

3 بيضات

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

5 ملاعق كبيرة كاكاو

1 كوب حليب

نصف كوب زيت ذرة

1 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة كيك الشوكولاتة