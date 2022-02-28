نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة من البيض اعملي كيش رائع بطعم رائع ومميز من المطبخ الفرنسي في المقال التالي
يعد الكيش من الأطباق المشهورة في فرنسا ويقبل عليها الجميع، كما يتم تحضيرها في المناسبات وهي عبارة عن عجينة مجوفة محشوة باللحم والكريمة، كما يمكن تقديمها ساخنة أو باردة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الكيش الشهي في المنزل.
مقادير عمل عجينة الكيش
تتكون عجينة الكيش من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ربع كيلو من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبار من الماء البارد.
- رشة من الملح.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- حبة من البيض.
للحشو
- ٣ حبات من البصل.
- صدور دجاج مقطعة.
- بقدونس مفروم.
- ثوم مهروس.
- القليل من الفلفل أسود.
مقادير كريمة الكيش
تتكون كريمة الكيش من مكونات بسيطة وهي كما يلي:-
- ٣ حبات من البيض.
- بقدونس.
- علبة من الزبادي.
- ٣ حبات من الجبن.
- فلفل أسود.
- جبن مبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكيش الفرنسي بطعم رائع هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- لتحضير عجينة الكيش نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الدقيق مع الملح، ثم نقوم بإضافة الزبدة مع الخلط.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض ثم الماء البارد مع الخلط المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بتغطية الوعاء بكيس من البلاستيك، ثم نغطي العجين حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- ثم نقوم بتحضير الحشو وهو إحضار طاسة ونقوم بتقطيع البصل ثم نقوم بتشويحه بقليل من الزيت مع صدور الدجاج المقطعة والثوم المهروس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس والفلفل الأسود مع الملح ونقلبهم جيداً مع إضافة كوب من الماء، ثم نتركهم على نار هادئة حتى تنضج.
- ثم نقوم بوضع العجين بداخل المول وفردها به ثم نقوم بوضع الحشو، ثم نضيف فوقه الكريمة.
- بعد ذلك ندخل الإناء الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كيش في الفرن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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