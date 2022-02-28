لو عندك زجاجة ماء فارغة.. حضري لقمة القاضي الهشه والمقرمشة بطعم احلي من الجاهز

لقمة القاضي أو ما يعرف بالعوامة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي نحب جميعاً تناولها، وقد ارتبطت هذه الحلوى بشهر رمضان الكريم لكن يحب الجميع في مختلف الدول العربية تحضيرها وتقديمها من فترة لأخرى، ويمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة بسيطة إليكم بعضاً منها.

طريقة عمل لقمة القاضي بالدقيق

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب دافئ من الماء.

عسل أو سكر بودرة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

نحضر طبق كبير ونضع فيه الماء والخميرة والسكر وربع كوب من الدقيق ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نغطي الخليط ونتركه لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة.

في طبق آخر نخلط باقي الدقيق والنشا والفانيلا ونتركهم جانباً.

نضيف خليط المواد الجافة إلى خليط الماء ونقلب حتى نحصل على عجينة سائلة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة.

نسخن الزيت جيداً ونحضر ملعقة صغيرة وندهنا بالزيت ونستخدمها لتشكيل عجينة لقمة القاضي إلى كرات صغيرة متساوية.

نترك كرات لقمة القاضي في النار لمدة خمس دقائق أو حتى تكتسب اللون الذهبي الفاتح ثم نرفعها على ورق مطبخ.

عند تقديم لقمة القاضي نعيدها إلى الزيت ونقليها مرة أخرى حتى تكتسب اللون الذهبي القاتم ثم نرفعه على ورق مطبخ.

نزين لقمة القاضي بالعسل أو السكر البودرة حسب الرغبة.

طريقة عمل لقمة القاضي بالسميد

المكونات

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السميد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح.

ثلاثة أرباع الكوب من اللبن الدافئ.

طريقة التحضير

نحضر طبق كبير ونخلط فيه جميع المواد الجافة ثم نضيف الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حت نحصل على عجينة سائلة.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر ساعة كاملة ثم نقوم بتشكيلها بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت كما وضحنا في الطريقة السابقة ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشربات عليها أو يتم رش السكر المطحون عليها علي حسب رغبة كل شخص.

يمكن تزيين لقمة القاضي بالقطر والذي يتم تحضيره من:

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.