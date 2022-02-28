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عمر شويل - جدة أسرار المخابز طريقة عمل الكرواسون بطعم شهي ولذيذ - ثقفني
يعتبر الكرواسان من أشهر المعجنات بين الأطفال والكبار السريعة أحد أنواع المخبوزات الشهية التي تتمتع بمذاق خاص، ويمكنك صنعها بمجموعة متنوعة من الحشوات المختلفة والمتنوعة الشهية، وهو يقدم على الأفطار أو العشاء ويتوفر الكرواسون بكثرة في جميع الدول الغربية والعربية. يتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من التزيين وعادة ما تكون مصحوبة بفنجان ساخن من القهوة أو الشوكولاتة، وإليكم أسرار المخابز طريقة عمل الكرواسون بطعم شهي ولذيذ
أسرار طريقة عمل الكرواسون بطعم شهي
المكونات
- 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام
- ملعقة صغيرة من السكر
- قليل من الملح
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- كوب واحد من السمنة أو الزبدة
- كوب ماء دافيء للعجن أو حليب
- بيضة واحدة
- حليب
- الحشوة
- جبنة رومي مبشورة
- شيكولاتة مبشوة
طريقة تحضير الكرواسون اللذيذ
- أولاً نحضر وعاء ونخفق السمنة مع السكر جيداً
- ونقوم بأذابة الخميرة مع السكر والقليل من الحليب
- ثم نضيف الدقيق ونخلط المكونات جيداً وتترك على جانب حتي تتخمر
- ثم نفرد بالنشابة وتقطع على شكل مثلثات متوسطة
- ونقوم باضافة الحشوة في المنتصف وندهن الوجه بالبيض والحليب
- وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تحصلي على اللون الذهبي اللامع
طريقة أخري لعمل الكرواسون السريع الشهي
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام
- ملعقتين من الحليب البودره
- كوب أو أقل من الماء الدافيء للعجن
- قليل من الملح
- ملعقة من الخميرة الفورية
- ملعقتين من السكر الناعم
- كوب من الجبنة الشيدر
- بيضة واحدة
- ربع كوب من الزبدة
طريقة تحضير الكرواسون السريع
- نحضر وعاء ونضع الدقيق مع الخميرة الفورية مع السكر مع الملح ونخلط المكونات الجافة جيداً
- نضيف البيضة والماء الدافيء ونقوم بخلط جيداً حتي الحصول على عجينة متامسكة ناعمة
- نترك العجينة لمدة ساعة كاملاً حتي تختمر جيداً
- وبعد ذلك تقطع العجينة إل كرات صغيرة الحجم ونفردها بالنشابة على سطح الرخام ونضيف الحشوة في المنتصف ونلف
- الكرواسون على شكل بعض وندهن صفار بيضة على الوجه
- وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتي الحصول على اللون الذهبي اللامع
- وتقدم الكرواسون في طبق التقديم على الإفطار إو العشاء وبالهنا والشفاء
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