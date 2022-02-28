يعتبر الكرواسان من أشهر المعجنات بين الأطفال والكبار السريعة أحد أنواع المخبوزات الشهية التي تتمتع بمذاق خاص، ويمكنك صنعها بمجموعة متنوعة من الحشوات المختلفة والمتنوعة الشهية، وهو يقدم على الأفطار أو العشاء ويتوفر الكرواسون بكثرة في جميع الدول الغربية والعربية. يتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من التزيين وعادة ما تكون مصحوبة بفنجان ساخن من القهوة أو الشوكولاتة، وإليكم أسرار المخابز طريقة عمل الكرواسون بطعم شهي ولذيذ

أسرار طريقة عمل الكرواسون بطعم شهي

المكونات

3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام

ملعقة صغيرة من السكر

قليل من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

كوب واحد من السمنة أو الزبدة

كوب ماء دافيء للعجن أو حليب

بيضة واحدة

حليب

الحشوة

جبنة رومي مبشورة

شيكولاتة مبشوة

طريقة تحضير الكرواسون اللذيذ

أولاً نحضر وعاء ونخفق السمنة مع السكر جيداً ونقوم بأذابة الخميرة مع السكر والقليل من الحليب ثم نضيف الدقيق ونخلط المكونات جيداً وتترك على جانب حتي تتخمر ثم نفرد بالنشابة وتقطع على شكل مثلثات متوسطة ونقوم باضافة الحشوة في المنتصف وندهن الوجه بالبيض والحليب وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تحصلي على اللون الذهبي اللامع

طريقة أخري لعمل الكرواسون السريع الشهي

المكونات

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام

ملعقتين من الحليب البودره

كوب أو أقل من الماء الدافيء للعجن

قليل من الملح

ملعقة من الخميرة الفورية

ملعقتين من السكر الناعم

كوب من الجبنة الشيدر

بيضة واحدة

ربع كوب من الزبدة

طريقة تحضير الكرواسون السريع