حضري أشهي وألذ بلح شام مقرمش في المنزل بوصفة بسيطة وسهلة

يعد بلح الشام المقرمش ، هو حلوى سورية ويرجع سبب تسميتها إلي سبب ابتكارها، وقام صانعوا الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، ومن هنا أطلق عليه هذا الاسم، وينتشر تناولها في السعودية ومصر وبلاد الشام والعراق وغيرها من البلاد، وهو من الحلويات التي تتميز بمذاق لذيذ وقوام هش ومقرمش، ومن المعروف عنه أنه يعشقه الكبار والصغار، وهو من الحلويات السريعة والسهلة لأنه لا يأخذ وقتاً طويلاً عن إعداده، ويتميز أيضاً بأنه من الحلويات البسيطة والغير مكلفة، لأن مكوناته موجودة في جميع المنازل تقريباً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالاتي:-

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

رشة ملح.

نصف معلقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير بلح الشام المقرمش بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

قومي بوضع الزبدة مع كمية من الماء، علي نار هادئة وتترك إلي أن تسخن قليلاً. ثم امزجي بين كل من الدقيق والنشا والملح معاً، ثم نضع كمية الماء مع الزبدة علي نار هادئة حتي تسخن قليلاً. بعد ذلك نخلط كمية الدقيق مع النشا والملح ونحركها جيداً. ثم نضيف كمية الدقيق كاملة للماء ونحركها جيداً، بمعلقة خشبية لمدة 5 دقائق متواصلة، حتي نحصل علي عجينة لينة. بعد كدة تترك العجينة ترتاح قليلاً، ثم يضاف عليها البيض تدريجياً، مع التقليب الجيد، والاستمرار في العجن، حتي نحصل علي عجينة هشة وغير متماسكة. ثم قومي بوضع عجينة بلح الشام في كيس حلواني ذي فتحة صغيرة الحجم، ويتم الضغط علي الكيس لعمل قطع من حبات البلح، في زيت غزير في مقلاه علي نار هادئة. ويقلب من حين إلي الأخر حتي الحصول علي لون ذهبي، ثم يتم اخراجه من الزيت ويوضع في شربات بارد، ثم تنشل منها وتوضع في مصفاه للتخلص من الشربات الزائد، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشربات

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير شربات بلح الشام وهي كالاتي:-