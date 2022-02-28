نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة إعداد بسكوت الشوفان.. مخبوزات صحية ومفيدة للرياضيين وراغبي الدايت في المقال التالي
وصفة إعداد بسكوت الشوفان، تسعى كثير من ربات المنازل إلى عمل بسكويت الشوفان وذلك لأن الشوفان يكون مفيد جدا ويوجد به عناصر غذائية مفيدة للجسم وتمده بالطاقة والحيوية ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف وسوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل بسكويت الشوفان
يتم عمل بسكوت الشوفان بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مكونات غالية الثمن وسوف نتعرف على مكونات عمله من خلال النقاط التالية:
- بيضة.
- كوب شوفان.
- نصف كوب دقيق.
- ربع كوب سكر.
- ربع كوب زيت.
- كيس فانيليا.
- كيس باكينج بودر.
طريقة تحضير بسكويت الشوفان
نجد أن البسكويت يتم عمله بخطوات سهلة من خلال المكونات السابقة سوف نقوم بالتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- حيث أنه لا بد أن نحضر وعاء نضع به الباكينج بودر والشوفان والدقيق والسكر والفانيليا ونقوم بخلطهم جميعا جيدا.
- نقوم بإضافة الزيت والبيضة ونقوم بالعجن لخليط البسكويت ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل البسكوت على حسب الشكل الذي نريده بواسطة ملعقة أو اليد مع دهن سطح العجين بالزيت قبل التشكيل.
- يتم وضع ورق زبدة في الصينية ثم نضع بها البسكوت بعد التشكيل ويجب أن يكون على مسافة متباعدة بين كل قطعة وأخرى.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نضع بها البسكوت.
- بعد أن يصبح لون البسكوت ذهبيا يخرج من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتقديمة وبالهناء والشفاء.
- نصائح لعمل بسكوت الشوفان
- يجب أن نتركه مدة لا تقل عن ٥ دقائق لكي يرتاح بعد التشكيل.
- يجب بعد خروجه من الفرن تركه حتى يبرد تماما قبل أن نلمسه حتى يصبح متماسكا.
- يفضل وضعه في أطباق مسطحة أثناء التقديم ورش عليه سكر بودر.
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