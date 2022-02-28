طريقة تحضير بلح الشام.. عروس مائدة الحلويات الشرقية خصوصا مع اقتراب رمضان المبارك

طريقة تحضير بلح الشام، بلح الشام من الحلوى اللذيذة والخفيفة ويعشقها الجميع من الكبار والصغار، ولكن يعتقد البعض أن تحضير بلح الشام في المنزل يكون في غاية الصعوبة، ولكن معانا سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بلح الشام في المنزل وبمكونات متاحة في كل بيت.

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طريقة عمل بلح الشام في المنزل

يوجد العديد من طرق عمل بلح الشام في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.

المكونات

٢ كوب دقيق.

٢ حبة من البيض.

ماء للعجن.

٢ ملعقة فانليا.

نصف كوب زيت.

ذرة ملح.

شربات الحلويات.

مكونات الشربات

٣ كوب سكر.

٣ كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بوضع السكر والماء وعصير الليمون في وعاء ونرفعهم على النار لمدة ١٠ دقائق ثم نطفئ النار ونتركها جانباً.

طريقة تحضير بلح الشام

وبالنسبة لطريقة تحضير بلح الشام فإنه يكون كالتالي: