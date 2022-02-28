نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الخميرة البلدي في البيت بمكونات بسيطة وطريقة سهلة بأقل جهد في المقال التالي
الخميرة البلدي ، أو كما تعرف بالخميرة البيرة لها استعمالات عديدة فهي تعد مكون أساسي في جميع المعجنات، كما أن لها استعمالات أخري للعناية بالبشرة كذلك، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها في المنزل كذلك سهلة للغاية.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخميرة البلدي.
مكونات الخميرة البلدي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- كوب من الدقيق أو مقدار ٢١٠ مللي.
- مقدار ١ملعقة كبيرة مملوئة من العسل الأسود.
- كوب من الماء الدافئ أو مقدار ٢١٠مللي.
- كوب + ملعقتين من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من النشادر.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخميرة البلدي في المنزل وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من العسل الأسود والماء الدافئ مع بعضهم البعض جيدا حتي يذوب ويتجانس العسل الأسود مع الماء جيدا.
- ثم بعد ذلك نضيف إليهم الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الخليط كالطحينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة النشادر ونقلبها جيدا مع الخليط.
- وبعدما نضيف النشادر نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق.
- ويجب أن تكون العبوة ذات مساحة واسعة بحيث يكون نصفها الآخر فارغ.
- بعد ذلك نقوم بلف العبوة في فوطة ونضعها بمكان دافئ لمدة يومين أو ثلاثة حتي يختمر ما بداخلها ويتضاعف حجمه وتتكون رغوة في أعلي العبوة.
- وبعدما يختمر الخليط نقوم بوضعه في إناء ونخلط معه النشا حتي يتماسك قوام الخميرة بعض الشئ وتأخذ القوام المتعارف عليه.
- ثم نقوم بعد ذلك بتشكيل الخليط على شكل قالب مستطيل ويمكننا الاحتفاظ به بعد ذلك.
- ثم تكون الخميرة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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