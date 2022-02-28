أقراص القرنبيط الشهية بطعمها الخيالي.. اليك سيدتي وصفة التحضير ومؤكد لن تتوقفي عن عملها أبدا

أقراص القرنبيط الشهية بطعمها الخيالي، القرنبيط من المأكولات التي يعشقها الرجال والنساء، ويحتوي القرنبيط على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الأنسان، وتبحث الكثير من السيدات طريقة تحضير أقراص القرنبيط، ويوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل أقراص القرنبيط، في هذا المقال نطرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير أقراص القرنبيط.

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طريقة عمل أقراص القرنبيط في المنزل

هناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل أقراص القرنبيط ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

واحدة من زهرة القرنبيط.

بيضة واحدة.

ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.

٢ ملعقة من الملح.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

نصف كوب دقيق.

ملعقة من البابريكا.

فلفل أخضر، كزبرة خضراء.

نصف كوب من الحليب.

زيت للقلي.

ماء لسلق القرنبيط.

طريقة التحضير

وبالنسبة إلى طريقة تحضير القرنبيط في المنزل فانها تكون بالخطوات التالية: