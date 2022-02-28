نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة النابلسية الأشهر.. وصفة إعداد الأصلية من مدينة نابلس رأسا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة النابلسية الأشهر، هو نوع من أنواع الحلويات التي تشتهر بها مدينة نابلس الفلسطينية وقد ذاع صيتها في هذه المدينة وعرفت بهذا الاسم نسبة إليها وتعرف هذه الحلوى بطعمها اللذيذ والشهي واشتهرت كثيرا في مدينة طرابلس وفي جميع البلاد العربية وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الكنافة النابلسية

وجدت بعض التساؤلات من قبل ربات المنازل حول مكونات عمل الكنافة النابلسية وسوف نوضح المكونات الخاصة بعملها من خلال النقاط التالية.

٣٠٠جرام من الكنافة.

نصف كوب زبدة سائلة.

ربع كيلو من الجبنة المواتزرايلا.

مكونات الشربات

كوب سكر.

كوب ماء.

فانيليا.

عصرة ليمون.

للتزيين فستق مطحون.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

يتم تحضير الكنافة النابلسية بكل سهولة في المنزل وفقا للمكونات السابقة وسوف يتم التعرف على طريقة التحضير من خلال الخطوات التالية.

حيث أنه أول خطوة لا بد أن نقوم بطحن الكنافة في الكبة أو وضعها في الفريزر عدة ساعات ثم نقوم بفركها. نقوم بوضع الزبدة عليها وتقليبها جيدا حتى تتجانس المكونات. نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها طبقة من الكنافة ونضغطها جيدا ثم نضع طبقة من جبنة الموتزاريلا ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة ونضغطها أيضا. ندخل الكنافة الفرن لمدة ٢٠ دقيقة ونتركها حتى تحمر ثم نخرجها ونقلبها على طبق مسطح. فيما بعد نقوم بوضع عليها الشربات ويكون تقيل ودافئ ونقطعها ونقدمها في أطباق مسطحة.

ملحوظة: يجب نقع الجبنة عدة ساعات حتى نتخلص من الملح الذي بها.

طريقة تحضير الشربات

لا بد أن يتم تحضير الشربات عن طريق وضع كوب ماء مع كوب السكر وتقليبهم جيدا ووضعهم على النار ثم إضافة الفانيليا وعصرة الليمون عندما يصبح قوامه ثقيل يرفع من على النار.