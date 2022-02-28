نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مفصلة لتحضير تارت الفواكه بالبسكويت في مطبخك بطعم شهي مميز في المقال التالي
سنقدم لكم وصفة مميزة بشكل خطير وهي تارت الفواكه بالبسكويت، فهناك الكثير من الأشخاص يريد معرفة طريقة تحضيرها فهي وصفة سهلة التحضير عبارة عن قاعدة من البسكويت وعليها مجموعة فواكه شهية كما تحب أنت فهي وصفة سهلة التحضير بالإضافة إلى ذلك أنها تحظي بإقبال كبير من محبين الحلويات، وأيضا لن تكلفك الكثير لأنها سهلة، وستكون وصفة ممتعة لجميع محبيها وهي لذيذة جدًا وتبدو رائعة جدًا، دعونا نقدم لكم خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات بدقة شديدة تابعونا لمعرفة المزيد.
طريقة مفصلة لتحضير تارت الفواكه بالبسكويت
- بسكويت للحلويات.
- كوب من الزبدة الطرية.
- ربع كوب حليب مكثف محلى.
- ست معالق من جبن كريمي.
- نصف كوب كريمة ثقيلة.
- نصف كوب سكر أبيض ناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بشر قشر ليمونة واحدة.
- عصير نصف ليمونة.
- قطع الفراولة شرائح.
- ربع كوب مربى فراولة أو صوص.
خطوات عمل التارت
تستطيع الآن كل سيدة جميلة محبة لعمل المطبخ صنع تارت الفواكه بالبسكويت المحببة لجميع الأطفال وأيضا جميع الأعمار، وفي هذا السياق سنقوم بتحضير هذه الوصفة معا خلال السطور التالية وهي:
- قومي باستخدام نوع بسكويت جيد مثل دايجستيف وقومي بتفتيتهم بشكل جيد ثم ضعيها في الخلاط، واخلطها في الزبدة المذابة غير المملحة حتى تتشكل عجينة طرية.
- قومي بإحضار صينية متخصصة لذلك التارت لوضع الخليط وينصح باستخدام يديك وأصابعك عند وضع الخليط في الصينية.
- وقومي بسكب الخليط في قاعدة قالب تورتة ولابد أن يكون القالب مخصص لهذه الأنواع من الحلويات، ثم قومي باستخدام قاعدة الزجاج لضغط الخليط على جوانب الصينية.
- ضعي الصينية في الثلاجة أثناء تحضير باقي الخليط.
- ثم قومي بخلط كل من الجبن الكريمي مع السكر، الفانيليا، قشر الليمون، عصير الليمون، ثم نخلطهم جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم يشبه الكريمة.
- قومي بوضع الكريمة الثقيلة إلى الخليط السابق الموجود في الثلاجة وقلبيهم معا بشكل جيد.
- إضافة ذلك الخليط على طبقة البسكويت ولابد من توزيعها بالتساوي وبشكل جيد وضعيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
- قومي بتسخين مربى الفراولة أو كما تحبي نوع المربي التي تحبيها والمفضلة لديكي لمدة دقائق وقومي بضربهم بشكل جيد ثم قومي بوضعها على الخليط الكريمي في الصينية ووزعيها بشكل جيد.
- يمكن وضع قطع من الفراولة على الوجه حتى تبدو رائعة ثم ضعي تارت الفراولة في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات.
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