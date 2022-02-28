بدون عناء قناع تفتيح البشرة وغلق المسامات الواسعة وشد التجاعيد في أسبوع

تفتيح البشرة في أسبوع واحد ، تعانى العديد من النساء والفتيات من مشكلة غمقان البشرة وخاصة عند تعرضها للحرارة، حيث تعمل حرارة الشمس على تسبب الحروق بالبشرة والتي يتم تراكم الدهون والأتربة بها؛ مما يعمل علي وجود مسامات واسعة وحفر بالبشرة، ومن المعروف أن المسامات الواسعة تسبب الكثير من التجاعيد في وقت مبكر، واليوم نقدم لكم قناع النشا وماء الورد الذي يتميز بتوحيد لون البشرة، فيعد النشا من المرطبات التي تعمل على نعومة البشرة ويزيل التهاب الجلد.

تفتيح البشرة في أسبوع واحد

وصفات تفتيح البشرة كثيرة ومتعددة فمنها ما يتم استخدامه للبشرة العادية ولا يصلح للبشرة الحساسة، ولكن قناع النشا يمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة فهو سهل ولا يسبب أي ضرر للبشرة، ومن خصائص تلك الوصفات أنها سريعة المفعول وتظهر نتائجها علي المدي القصي، ولكي تحتفظي بنعومة ولمعان البشرة وترطيبها يمكنك استخدام ذلك الماسك مرة بالأسبوع.

قناع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

ثلاث ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة زيت زيتون.

الاستخدام :-

يمكنك استخدام تلك الوصفة بعد إزالة الشعر من الوجه والرقبة واليدين، حيث نقوم بدهن الوجه بزيت الزيتون، ثم نقوم بخلط النشا وماء الورد، ويتم وضع خليط النشا على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع الأول وسوف تلاحظين الفرق في الأسبوع الأول حيت تعمل تلك الوصفة علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها بالتدريج مع الاستخدام الأسبوعي، ويمكنك الاستمرار في استخدام وصفة النشا مرة بالأسبوع للحفاظ علي لون البشرة.

قناع ماء الأزر لشد التجاعيد

نصف كوب أرز.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

الاستخدام :-