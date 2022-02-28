أسهل طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية البسيطة في المنزل

أصبحت طريقة عمل الكيكة الإسفنجية هي من أكثر ما تبحث عنها النساء وذلك بإعدادها تورتة أعياد الميلاد لأولادها ولزوجها، فتبحث هذه المرأة في المواقع المختلفة عن الطريقة، وهناك عدة أنواع من الكيكة الإسفنجية، فمنها الكيكة الإسفنجية بالبرتقال أو بالشيكولاتة أو غيرها، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية بطريقة سهلة جداً.

مكونات تحضير الكيكة الإسفنجية البسيطة

عدد أربع حبات من البيض، ويجب أن يكون بنفس درجة حرارة الغرفة، وذلك لضمان أفضل النتائج.

اتنين كوب من الدقيق.

اتنين كوب من السكر.

كوب واحد من الحليب.

مقدار ربع كوب من الزبدة أو السمن.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيليا.

اتنين ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.

مقدار ربع ملعقة من الملح أو ذرة ملح باليد.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

نقوم بخفق البيض بشكل جيد، وذلك داخل إناء عميق.

نقوم بإضافة السكر، وكذلك الفانيليا، ثم يتم استمرار الخفق لحوالي 5 دقائق.

يتم نخل الدقيق داخل وعاء آخر، ثم يتم خلط الدقيق مع البايكنغ باودر والملح.

بعدها نضيف خليط الدقيق فوق خليط البيض والفانيليا والسكر مع التقليب بصورة جيدة.

نقوم بتسخين الزبدة والحليب فوق نار هادئة.

بعد إذابة الزبدة داخل الحليب نقوم بإضافتهم فوق الخليط، ثم يتم التقليب بصورة جيدة حتى يصير القوام متجانس.

يتم سكب خليط الكيك داخل القالب الذي تم دهنها بالزبدة وتم رشها ببعض الدقيق.

نقوم بإدخال الصينية الفرن إلى حوالي درجة حرارة 180، وذلك لحوالي 20 دقيقة فقط.

بعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ثم نقوم بتركها جانبًا حتى تبرد تماماً، ثم تقدم أو تقطع وتزين لتصبح تورتة عيد ميلاد لذيذة وجميلة.

مكونات الكيكة الإسفنجية التي تحتوي على الفواكه المشكلة

عدد ست حبات من البيض بنفس درجة حرارة الغرفة.

واحد كوب من الدقيق.

واحد كوب من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كمية متوسطة من الفواكه مشكلة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

اتنين كوب من الكريمة المخفوقة بالمضرب الكهربائي.

كمية من الشوكولاتة المبشورة.

بعض حبات الفراولة الصحيحة للتزيين

بعض الحبات من كرز الأحمر.

بعض حبات فراولة مفرومة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالفواكه