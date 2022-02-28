نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابيا اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
تعد الزلابية من الحلويات الشرقية اللذيذة، والذي يحبها الصغار والكبار، ويرغب الجميع في عملها بطريقة سهلة وتعطي مذاق رائع، وتقوم النساء بتجهيزها في المنزل بطريقة سهلة وبأكثر من نوع وأكثر من طريقة، فمنها بالسكر، ومنها السادة، ومنها بالعسل، ومنها بالشوكولاتة، وانتشر مؤخرًا عربيات تقوم بتجهيزها وبيعها في أماكن مختلفة في الشوارع، ويبحثون عن طريقة عمل الزلابيا في المنزل بطريقة سهلة، وتكون لذيذة مثل الجاهزة التي يقومون بشرائها جاهزة من الخارج أو من المحلات، وهي نوع من الحلويات الخفيفة والهشة وذات الطعم المميز بين جميع أنواع الحلويات الأخرى، والتي يشبها بلح الشام، وصوابع زينب، والاكلير.
مكونات عمل الزلابيا في المنزل
- ثلاثة أكواب من دقيق الحلويات.
- ثلاثة أكواب من الماء.
- ملعقة ونصف صغيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر الأبيض.
- رشة صغيرة من الملح الأبيض.
طريقة تحضير الزلابية بالمكونات السابقة
- في إناء كبير نقوم بنخل الدقيق ووضعه في الإناء، ونضع عليه الخميرة ونقلبها جيدًا.
- بعد ذلك نضع السكر والملح على الدقيق والتقليب الجيد لهم.
- نضيف النشا والفانيليا إلى المكونات السابقة ونقلبهم معا جيدًا.
- نقوم بإضافة الماء إلى المكونات السابقة، ونقوم بعجن العجينة جيدًا، حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نستمر في العجن حتى تلف العجينة وتكون متماسكة، وغير ملتصقة في الإناء.
- نقوم بتغطية العجينة بورق استرتش، أو بكيس بلاستيك، ووضعها في غرفة دافئة حتى تخمر وتزيد في الحجم.
- قد يأخذ وقت خمر العجينة نصف ساعة أو على حسب درجة حرارة المكان الموجودة فيه.
- يتم تجهيز طاسة بها الزيت مسبقًا وعند التأكد من تجهيز العجينة، نقوم بتقطيع العجينة بطرف ملعقة مبللة بالماء أو الزيت، نقطعها على هيئة دوائر ونضعها في الزيت.
- نقوم بتقليب الزلابية على جانبيها ونستمر في التقليب حتى تنتفخ ونحصل على اللون الذهبي الرائع، وعند تمام النضج نقوم بإخراجها من الزيت.
- يمكن رشها بالسكر أو وضعها في قطر “شربات” أو تزين بالشيكولاتة، أو باستخدام العسل النحل، فعلى حسب الرغبة في الطعم والشكل يتم التزيين والتحلية.
- تقدم الزلابيا ساخنة وليست باردة حتى يكون الطعم رائع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ