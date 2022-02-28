وصفة تحضير البهارات السبعة في بيتك.. طريقة مجربة لن تتركيها بعد اليوم أبدا

وصفة تحضير البهارات السبعة في بيتك، كيف تحضر سبع بهارات في المنزل ، وصفة رائعة لن تتركها بعد اليوم ، يجب عليك أن تقومى بتجربتها بنفسك هذه التوابل السبعة هي واحدة من النكهات الرائعة المستخدمة وتضاف إلى العديد من الأطعمة الشهية، ويمكن القيام حينها صنع هذه البهارات السبعة بكل بسهولة في المنزل لأن العديد من النساء يبحثن عن طريقة لصنعها في المنزل في هذا المقال نقدم لك طريقة سهلة لعمل سبع بهارات في المنزل.

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كيف تصنع سبع بهارات في المنزل

هناك طرق عديدة لعمل السبعة بهارات ، فهي تحتوي على سبع بهارات مختلفة ، ومن تلك الطرق قمنا بإدراجها لك في السطور التالية:

العناصر

7 ملاعق كبيرة بقدونس مجفف.

5 ملاعق كبيرة فلفل أسود خشن.

5 ملاعق كبيرة كمون خشن.

2 ملاعق كبيرة حبة البركة.

2 ملاعق كبيرة كباب صيني.

2 ملاعق كبيرة جوزة الطيب.

2 ملاعق كبيرة هيل.

كيف نقوم بتحضيرها

نضيف جميع المكونات في القدر ونقوم بتسخينها على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة دقيقة ثم نطفئ النار ونتركها تبرد قليلا ثم نضع المكونات في خلاط التوابل ونخلط جيدا ثم ننخل البهارات .

بعد ذلك نتركها لكي تبرد جيدا وبعد ذلك نقوم بوضعها داخل البرطمان الخاص بالتوابل الخاص بنا ونقوم باستخدامها عند الحاجة.

طريقة تخزين السبع بهارات

هناك عده نقاط يجب اتباعها للحفاظ على البهارات بشكل جيد ولكى تبقى لفترة اطول: