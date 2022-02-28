طريقة لف محشي الكرنب وورق العنب بالمقص.. الطريقة الأسرع لكميات أكبر بوقت أقل

طريقة لف محشي الكرنب وورق العنب بالمقص، يعد لف الكرنب من أصعب المهام التي تقوم بها ربة المنزل لأنه يحتاج إلى وقت كبير للغاية حتى يتم التخلص من صنع المحشي كما أنه لا يمكن الاستغناء عن تناول المحشى لأنه من أكثر الأكلات التي يرغبها الجميع حيث الكبار والصغار وذلك بسبب البهجة والسرور التى تلاحقهم عندما تقوم بصنعه داخل المنزل لأنه يحتاج إلى مشاركة أفراد الأسرة مما يخلق جو من التعاون الرائع.

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طريقة لف المحشي بالمقص

سوف نذكر طريقة لف المحشي دون أن تبذل الكثير من الجهد وأيضا دون أن تفقد الكثير من وقتك وتعد هذه الطريقة هى أن تستخدم المقص في التقطيع لكن كيف ستكون الطريقة:

قم بتحضير الكرنبة ثم قم بملئ قدر كبير وضع به الماء وانتظر حتى يغلي الماء.

قم بوضع الكرنبة داخل الماء بعد أن قمت بالتخلص من الورق الأخضر الذي يحاوط الكرنبة.

أخرجي الكرنبة من الماء ثم قم بتقطيع رأس الكرنبة وأيضا ما يلاحق الرأس من الداخل.

انتظر حتى تنضج الكرنبة وتكون مرنة حتى تستطيع أن تحشيها وتلفها بعد ذلك بإخراجها من الماء.

ضع الورق فى طبق واتركه حتى يبرد.

طريقة لف الكرنب