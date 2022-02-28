فكرة للعشاء في دقائق بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية لذيذة ومميزة

فكرة للعشاء في دقائق ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا بالكأس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فكرة للعشاء في دقائق بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات فكرة للعشاء في دقائق

تتكون فكرة للعشاء في دقائق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

3 حبات بطاطس كبير الحجم مقطع شرائح رفيعة.

ملح.

زيت للقلي.

مقادير الحشوة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

القليل من الزيت.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر فروم ناعم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة ناعم.

فلفل أسود.

بابريكا.

ملح.

ثوم بودرة.

3 بيضات.

علبة تونة قطع نفتتها.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فكرة للعشاء في دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه شرائح البطاطس والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه شرائح البطاطس وعندما تنضج نرفعها من على النار (مع مراعاة أن يكون لونها أصفر بدون تحمير كثير).

بعد ذلك نرفع البطاطس من الزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة إلى هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت والبصل المفروم ناعم ونقلبه باستمرار حتى يصفر لونه قليلا.

ثم نضيف إليه الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم ناعم والكزبرة المفروم ناعم والتونة والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة ونقلب باستمرار لبعض الوقت.

ثم نرفع الحشوة من على النار.

ثم نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق وندهنها بالسمنة، ثم نرص فيها طبقة من البطاطس المحمرة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه بيضة ورشة ملح ونخلطهم جيدا.

ثم نوزع البيضة فوق البطاطس المحمرة.

ثم نوزع فوقها حشوة الخضار ونساويها جيدا.

بعد ذلك نوزع الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نرص شرائح البطاطس المحمرة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه بيضتين رشة ملح ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نوزع البيض على الوجه.

ثم نضع المقلاة على نار هادئة جدا ونغطيها ونتركها حتى تكتسب الفطيرة لونا ذهبيا من أسفل.