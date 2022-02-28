بمعلقة نشا حضري أقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الياسمين يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

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عمر شويل - جدة بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي من الممكن أن تتم خطوات التحضير من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على الإزالة لأي روائح نتيجة التعرق الزائد، حيث أن تلك الطريقة الطبيعية القادمة من بين أهم الطرق التي تعد متميزة في الحصول على المواضع التي تزيد فيها نسب التعرق من الجسم خالية من أي إفرازات عرقية زائدة، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية والتي لها القدرة على أن تزيل العرق تماما وبدون أن يكون هناك استعمال لأي مواد كيميائية ضارة بالجلد، وفيما يلي المقادير الطبيعية لأفضل مزيلات التعرق وطريقة التحضير للمزيل الطبيعي.

بملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي

بملعقة من النشا من الممكن عمل مزيل عرق طبيعي وبأقل الإمكانات وهذ من خلال المزج لهذا المكون التجميلي الطبيعي متعدد الاستعمالات، والذي يسهل من خلاله تحضير أفضل مستحضر طبيعي، يعمل على إزالة أي عرق وأي إفرازات عرقية ورائحتها نفاذة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية لخليط المزيل الطبيعي من النشا.

مكونات لعمل مزيل عرق طبيعي

من الممكن أن تقومي بإعداد مزيلك الخاص لإزالة أي تعرق زائد من خلال الاستعمال للمكونات الآتية سهلة الإعداد، والمكونات نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الياسمين.

القليل من المسك.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الشبة.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير لوصفة النشا المزيلة للعرق

إزالة العرق من خلال تلك الوصفة الطبيعية، والتي من خلالها من الممكن أن تتحسن حالة الجلد، والتقليل من الإفرازات العرقية، وهذا ما يكون إعداد خليط النشا باتباع الخطوات القادمة.