بدون سويت.. بملعقة فازلين واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من أهم الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن تستخدم للقضاء النهائي على الشعر، والتخلص من أي تواجد للشعر على البشرة، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة من الممكن التخلص نهائيا من أي شعر زائد وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات القادمة، والتي من الممكن أن تساعد في جعل البشرة ناعمة جدا، وخالية من أي عيوب مثل الحبوب أو الجفاف أو الندبات، ومن خلال ما يلي نوضح المقادير التي لا بد من مزجها لعمل أفضل خليط مميز لإزالة الشعر والتخلص تماما من أي شعر زائد، كما سنوضح أهم الخطوات المتبعة لتحضر تلك التركيبة.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا

وصفة مكون الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من أهم الوصفات المتميزة، والتي من الممكن أن يعتمد عليها لإزالة الشعر كما يمكن استعمال تلك الخلطة للحصول على الجلد خالي تماما من مشكلة القشور التي قد تظهر على سطح الجلد وفيما يأتي نوضح أهم مكونات الخليط.

مكونات خليط الفازلين

من أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل خلطة الفازلين ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

ملعقة ماء الورد.

ملعقة عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من بودرة الحمص.

طريقة التحضير للوصفة من الفازلين لإزالة الشعر

بالإمكان تحضير الخليط من خلال اتباع الخطوات القادمة: