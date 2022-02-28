نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية الكفتة بالطحينة على الطريقة الفلسطينية بمذاق أحلى من المطاعم في المقال التالي
صينية الكفتة بالطحينة من الأكلات الشهية المعروفة في معظم الدول العربية، وهي من ألذ الوصفات التي يشتهر بها المطبخ الفلسطيني الذي يتميز بالكثير من الأكلات التي لها نكهة مختلفة، والكفتة بصوص الطحينة من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير التي تحرص ربات البيوت على إعدادها دائماً لأنها من الأكلات المحببة لجميع أفراد الأسرة، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي تحتوي على الطحينة التي لها قيمة غذائية عالية بالإضافة إلي اللحم الغني بالكثير من المعادن والفيتامينات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل صينية الكفتة بالطحينة على الطريقة الفلسطينية بمذاق أحلى من المطاعم.
مكونات صينية الكفتة بالطحينة
يتم تحضير صينية كفتة بالطحينة على الطريقة الفلسطينية بالمكونات التالية:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
صوص الطحينة
- كوب ونصف من الطحينة.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- كوب من الماء الدافئ.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- عصير ليمونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
يتم تحضير صينية الكفتة على الطريقة الفلسطينية بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:
- في إناء عميق نضع نصف كيلو من اللحم المفروم وبصلة متوسطة مفرومة ناعم ونصف كوب من البقدونس المفروم، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ربع ملعقة صغيرة من البابريكا وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ونعجن المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بتشكيل اللحم إلي كرات صغيرة الحجم وندخلها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك، ثم نقلي الكفتة في طاسة على النار بها كوب من الزيت مع التقليب ثم نخرجها ونضعها في صينية.
- لتحضير صوص الطحينة: نضع كوب ونصف من الطحينة وكوب من الزبادي في طبق عميق مع التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي ثم نضيف كوب من الماء الدافئ، عصير ليمونة، ملعقة صغيرة من الثوم، نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الكمون مع استمرار التقليب.
- ثم نضع صوص الطحينة فوق صينية الكفتة وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة (النار من أسفل فقط).
- عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ثم تقدم الكفتة مع الأرز الأبيض والسلطات بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ