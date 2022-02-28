أفضل طريقة لعمل صينية البطاطس المهروسة بالجبنة مثل المطاعم تماماً

طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالجبنة، البطاطس المهروسة بالجبنة من الوصفات الغذائية الشهية وأحد المقبلات اللذيذة التي يفضل تناولها الكثيرين، فأين يوجد من لا يعشق ميكس البطاطس مع الجبنة الموتزاريلا أو الجبن الشيدر والرومي، حيث يحبها الأطفال والكبار للغاية هذا باعتبارها وصفة جديدة ومختلفة ولذيذة، ومن خلال ما يلي سوف نشارك معكم طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالجبنة الشهية واللذيذة.

طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالجبنة

المكونات

أربعة حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

ربع كوب من الزبدة اللينة.

مقدار ربع كوب من كريمة الطبخ.

كوب كبير من جبن الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من جبن البارميزان المبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات التحضير

تقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم توضع في قدر مملوء لتر من الماء وتركها لكي تتسلق جيداً.

هرس البطاطس جيداً للحصول على قوام ناعم ولين.

مزج الزبدة مع كريمة الطبخ وتبهر بالملح والفلفل الأسود.

إضافة المزيج إلى البطاطس المهروسة مع خلط المكونات مع بعضها جيداً.

وضع خليط البطاطس في صينية مدهونة بالزبدة ثم يوضع فوقها الجبن الموتزاريلا وجبن البارميزان.

إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم توضع تحت الشواية لعدة ثواني لكي يحمر لونها.

إخراج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة مع الأرز أو الخبز المحمص.

طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالجبنة واللحمة المفرومة

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المفروم.

مقدار حبة من الطماطم المهروسة.

خمس حبات من البطاطس المسلوقة.

ملح وفلفل أسود وقرفة.

كوب من جبن الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من الجبن الرومي المبشورة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

خطوات التحضير