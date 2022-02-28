أسهل طريقة لعمل بيتزا العشر دقائق الهشة الطرية بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق، تعد البيتزا من أكثر أكلات الوجبات السريعة المشهورة في العالم ويحبها الملايين من الأفراد، ويرغب الكثيرين في تناولها بشكل دائم لما تتمتع به من مذاق طيب ولذيذ للغاية، ويمكن تحضير وصفة البيتزا في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة وبنكهات مختلفة ولكنها تحضر بشكل أساسي من الدقيق والخميرة وتحشو بالخضروات والجبن والزيتون، ويمكن إضافة اللحم المفروم إليها أو قطع الدجاج بمختلف أنواعه سواء كان استريبس أو صدور دجاج أو شيش طاووق، وليس هذا فقط بل يمكن تحضير البيتزا بالسجق والبسطرمة والجمبري وغيرها الكثير من الحشوات المختلفة.

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن اللجوء إليها في تحضير البيتزا في المنزل، ومن أسهل تلك الطرق هي طريقة عمل بيتزا العشر دقائق بمكونات غير مكلفة وخطوات سريعة سوف نذكرها لكم من خلال ما يلي:

المكونات

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ما يعادل كوبان إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من بودرة الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من السكر البودرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر.

نصف كوب من كل من جبن الموتزاريلا والشيدر والرومي.

شرائح من الزيتون الأسود.

حلقات من الطماطم والفلفل الأخضر.

خطوات التحضير