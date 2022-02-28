وصفة القهوة لصبغ الحواجب باللون البني في المنزل لحواجب جذابة بدون مكياج، يبحث الكثيرون عن كيفية صبغ الحواجب وذلك لأنها ما تحدد ملامح الوجه، مما تلجأ للطرق المعروفة مثل جل الحواجب أو رسم الحواجب للحصول علي حواجب كثيفة وممتلئة، حيث أن الحواجب الخفيفة وظهور الفراغات تمنحك عمراً أكبر وهذا لأن شعر الحواجب واحدة من الأشياء التي يجب العناية بها، ولكن يفضل استخدام المواد الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية والتي لا يكون لها تأثير سلبي فيما بعد ويمنحك نتيجة سريعة وفعالة.

صبغ الحواجب بالقهوة

صبغ الحواجب بالقهوة هو أحد الأشياء التي انتشرت مؤخرًا.

بعد البحث عن طريقة طبيعية يمكن للفتاة من خلالها صبغ شعر الحواجب وتكثيفه بطريقة طبيعية.

وتكثيفه بطريقة طبيعية. حيث يمتلئ الجسم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة.

كما تعد مستحضرات التجميل باهظة الثمن أو الذهاب لصالون التجميل والاضطرار إلى دفع مبلغ كبير من المال.

حيث يمكنك استخدام طرق مختلفة للحصول علي تكثيف الحواجب وتكون ممتلئة بشكل طبيعي وسهل.

وصفة القهوة لصبغ الحواجب باللون البني

من خلال خطوات بسيطة يمكن استخدام القهوة لتلوين الحواجب، حيث أن لها لون غامق يعطي شكلاً جذاباً للحواجب، وتمر عبر الخطوات التالية:

المكونات

3 ملاعق من تفل القهوة .

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة الخام.

3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

إحضار وعاء ثم ضعي القهوة المطحونة ومسحوق الكاكاو معًا.

أضيفي زيت جوز الهند إلى المكونات مع التقليب جيدًا.

أخيرًا يضاف عسل النحل إلى الخليط حتى يصبح لزجًا.