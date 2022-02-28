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عمر شويل - جدة طريقة عمل تشيكن كييف او دجاج كييف - ثقفني
تشيكن كييف هو وجبة أوكرانية مشهورة يتم تحضيرها من خلال حشو قطع صدور الدجاج بحشوة من الأعشاب واللانشون ومكونات أخرى لذيذة وصحية، وتختلف مكونات هذه الحشوة من بلد لأخرى ولكن في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل هذه الوجبة على الطريقة الأوكرانية.
مكونات عمل تشيكن كييف الأوكراني
في البداية حضري المكونات التالية في مطبخك لتبداي في عمل تشيكن كييف الأوكراني الذي يحتوي على مكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل:
- اثنين من صدر دجاج.
- كوب من الجبنة قشقوان.
- ثلاثة أكواب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الزيتون الأسود شرائح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الروز ماري.
- عشرة من شرائح اللانشون.
- نصف كوب من البقسماط.
- بيضة.
- نصف كوب من الطحين.
- رشة من الثوم البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من التوابل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير تشيكن كييف الأوكراني
باتباع الخطوات التالية يمكنكم الحصول على وجبة تشيكن كييف الأوكراني بطعم لذيذ ونكهة مميزة على طريقة المطبخ الأوكراني:
- نفطع صدور الدجاج الى شرائح رقيقة ثم نقوم بطرقها باستخدام مطرقة اللحم حتى تستوي وتصبح رقيقة قبل الاستخدام.
- نضع شرائح اللانشون على شرائح الدجاج ثم نضيف القليل من الروز ماري والقليل من شرائح الزيتون.
- نضع كمية كافية من الجبنة قشقوان ونقوم بلفها الدجاج على هذه المكونات بشكل محكم.
- نكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية كمية الشرائح.
- في طبق ذو حجم متوسط نضع البقسماط، ونضع الطحين في طبق آخر وفي طبق ثالث نضع البيضة ونخفقها بشكل جيد مع الملح والثوم البودرة والبهارات.
- بعد الانتهاء من لف تشيكن كييف الأوكراني نضعها أولاً في الطحين ثم في البيض والبقسماط.
- عندما تنتهي جميع شرائح الدجاج يتم إدخالها إلى الفريزر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نحضر الزيت من خلال وضع كمية منه في المقلاة حتى يسخن.
- نخرج قطع الدجاج من الفريزر لتصبح جاهزة لتحميرها.
- نضع تشيكن كييف في الزيت على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الدجاج.
- عندما يصبح الدجاج ناضج نخرجه من الزيت ثم يتم تقديمه.
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