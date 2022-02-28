طريقة عمل تشيكن كييف او دجاج كييف

تشيكن كييف هو وجبة أوكرانية مشهورة يتم تحضيرها من خلال حشو قطع صدور الدجاج بحشوة من الأعشاب واللانشون ومكونات أخرى لذيذة وصحية، وتختلف مكونات هذه الحشوة من بلد لأخرى ولكن في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل هذه الوجبة على الطريقة الأوكرانية.

مكونات عمل تشيكن كييف الأوكراني

في البداية حضري المكونات التالية في مطبخك لتبداي في عمل تشيكن كييف الأوكراني الذي يحتوي على مكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل:

اثنين من صدر دجاج.

كوب من الجبنة قشقوان.

ثلاثة أكواب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزيتون الأسود شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الروز ماري.

عشرة من شرائح اللانشون.

نصف كوب من البقسماط.

بيضة.

نصف كوب من الطحين.

رشة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من التوابل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير تشيكن كييف الأوكراني

باتباع الخطوات التالية يمكنكم الحصول على وجبة تشيكن كييف الأوكراني بطعم لذيذ ونكهة مميزة على طريقة المطبخ الأوكراني: