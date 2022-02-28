من غير تمارين ولا دايت, اتخلصي من دهون البطن في 5 ايام بس في البيت

لو كسولة او معندكيش وقت تروحي جيم ، او مش بتعرفي تنتظمي على نظام غذائي فترة طويلة ، موضوعنا النهاردة ليكي ، هنشارك معاكم وصفة طبيعية للتخلص من دهون البطن بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في البيت. وصفة طبيعية للتخلص من دهون البطن: المكونات: – قطعة زنجبيل صغيرة. – 1 بصلة صغيرة. – 1 ليمونة كبيرة. – 1 كوباية ماية. – 1 معلقة صغيرة خل تفاح. طريقة التحضير: 1- في بوله صغيرة قشري الزنجبيل وقطعيه شرايح رفيعة. 2- قشري البصل وقطعيه قطع صغيرة وضيفيه للزنجبيل. 3- هاتي الليمونة قشريها وقطعيها شرايح رفيعة ، وضيفيه للزنجبيل والبصل. 4- حطي الخليط في الخلاط وضيفي له الماية واضربيهم مع بعض كويس. 5- بعدها صفي الخليط في كوباية ، وضيفي له خل التفاح وقلبيه. 6- وكده المشروب يبقى جاهز ، اشربيه كل يوم قبل الاكل بساعة. الطريقة بالفيديو: 10 حيل بسيطة للتخلص من دهون الجسم

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