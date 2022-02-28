نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرير كذيل الحصان.. كريم النشا والزبادي لفرد الشعر بدون بروتين كأنه متسشور والتجربة خير دليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد الكثير من النساء فعالية كريم النشا والزبادي لفرد الشعر، الشعر تاج المرأة وسر وعنوان جمالها لذا تبحث النساء عن طرق طبيعية فعالة لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات بسيطة نظرًا لارتفاع أسعار منتجات فرد الشعر إضافة إلى الضرر الكبير الذي تلحقه هذه المنتجات الكيماوية بالشعر مما يعرضه للتلف والتساقط بشكل يفقده حيويته وقوته.

كريم النشا والزبادي لفرد الشعر

أثبت هذا الكريم فعاليته في حل مشكلة الشعر المجعد نهائيًا، بمكونات سهلة وبسيطة يمكنك تحضير هذه الوصفة السحرية واحصلي على شعر ناعم وحريري مثل الهنديات بوصفات طبيعية 100% بأمان.

فرد الشعر بالنشا والزبادي

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

6 ملاعق من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نقطتين من أي زيت عطري مفضل.

طريقة التحضير:

أولا نضع النشا والزبادي في وعاء صغير ثم يقلب جيدًا حتى يمتزجان تمامًا.

بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون والزيت العطري إلى المزيج مع التقليب المستمر حتى يتحول إلى خليط متجانس.

ثم يفرد المزيج على الشعر بالتساوي باستخدام فرشاة بلاستيكية.

بعد ذلك يفضل وضع غطاء بلاستيكي على الشعر عقب الانتهاء من فرد المزيج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المزيج.

ثم يترك المزيج على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

للحصول على نتائج مضمونة يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

فرد الشعر المجعد باستخدام خليط النشا والزبادي

تحتوي هذه الوصفة المميزة على عدة عناصر طبيعية فعالة لفرد الشعر وتنعيمه، أكد الكثيرون النتائج المذهلة لهذا الكريم المميز.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق من الزبادي.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

نقطتين من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

أولا يخلط النشا مع الزبادي جيدًا في وعاء صغير حتى يتجانس الخليط تمامًا.

بعد ذلك نضع باقي المكونات على الخليط ويقلب جيدًا.

ثم يوزع الخليط على الشعر مع التأكد من وصول الخليط إلى كافة أجزاء الشعر.

بعد ذلك يغطى الشعر بغطاء الشعر البلاستيكي.

ثم يفضل ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة إلا ربع.

بعد ذلك يغسل الشعر جيدًا بالماء ويفضل استخدام حمام كريم للشعر للحصول على نتيجة رائعة.

ينصح البعض باتباع هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان نعومة الشعر.

في نهاية مقال كريم النشا والزبادي لفرد الشعر حيث تم توضيح طريقة تحضير هذا الكريم المذهل بالتفصيل بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة متوفرة في كل البيوت، أشاد الكثير من النساء بفعالية هذه الطريقة في فك تشابك الشعر والحصول على شعر ناعم قوي أكثر حيوية ولمعان.