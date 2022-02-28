ضاع عمرنا نفصصه غلط.. طريقة عبقرية لتفصيص 10 كيلو ثوم بسرعه الصاروخ وبدون تعب سهله وبسيطة

ضاع عمرنا نفصصه غلط.. طريقة عبقرية لتفصيص 10 كيلو ثوم بسرعه الصاروخ الثوم يستخدم في الكثيرمن الوجبات اليومية في المطبخ وهو أيضا من أهم النباتات المفيدة للجسد بالاخص الشعر و الأظافر وأيضا الثوم من أكثر الاشياء التي تدخل في وصفات الأكل الشرقي لذلك لا يستغني عنها في أي وقت لكن تقشيرة يعد عملية صعبة ومملة، لأن يوجد الكثير من الطبقات الرقيقة من القشره به، لذلك تحرص النساء علي تقشيرة كمية كبيرة منة مرة واحدة حتي يسهل الوقت والمجهود فيما بعد عند الاستخدام وهناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها عن الطرق التقلديق نتعرف عليها.

خطوات تقشير الثوم

يمكننا الآن تفصيص الثوم بطرق جديدة وسهلة، فكل السيدات تبحث عن طريقة سهلة لتقشير الثوم لتوفير الوقت وتساعد البعض منهم الذي يتأذى من رائحته الكريهة في عدم إلتصاق رائحته باليدين ولكن يجب استخدامه في كثير من الوصفات لأن الثوم مفيد جدا ولا غنى لنا عنه حيث أنه يحتوى على الكثير من العناصر المهمة لجسم الإنسان والمضادات الحيوية التي تقينا من الأمراض الخطيرة.

احضار كيس كبير ونضع فيه الماء وفصوص الثوم ثم نقوم بغلقة جيدا ونقوم برجة لمدة خمس دقئق وسوف نلاحظ ازالة طبقات القشرة من علية .

نقوم بإحضار كيس كبير ونضع فية فصوص الثوم ثم ناتي بمطرقة ونضرب فوق الكيس وسوف يتم ازالة القشور .

نحضر وعاء كبير ونضع فية ماء ونضع فصوص الثوم به لمدة خمسة عشر دقيقة وسوف نلاحظ ازلتها بسهولة.

نحضر قطعة كامله من الثوم ثم نقوم بقطعها بالعرض عن طريق السكينة ذلك سوف يسهل كثيرا عملية التقشير .

نأخد فص ثوم ثم نضغط علية بالسكين بالكامل وسوف نلاحظ سهولة فكها .

ضعي فصوص الثوم في الميكروويف لمدة نصف دقيقة ثم اخرجيها واتركيها تبرد وعند ازاله القشره سوف تلاحظين نتائج مذهلة .

فوائد وجود الثوم في الطعام

يساعد علي جعل الجسم نشط ويطرد الكسل والخمول ويساعد علي اداء مهامك اليومية بشكل ممتاز. يساعد علي تقوية عظام الجسم والتهاب المفاصل . تقوية الاظافر ومنعها من التكسير والحفاظ علي منظر رائع . تطويل وتقوية الشعر والحافظ علي صحته . الابتعاد والوقية من امراض القلب لانة يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم . يقوي الجهاز المناعي . يزيل السموم من الجسم .

طرق تخرين الثوم :