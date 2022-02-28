إزالة الرؤوس السوداء من الوجه في 10 دقائق فقط لبشرة رائعة ومثالية بدون تقشير أو ليزر

إزالة الرؤوس السوداء من الوجه في 10 دقائق فقط، هذه المقالة من المقالات التي تهتم بها كل سيدة وكل بنت، يخرجون في الجامعة وفي المناسبات الكبيرة، وتجعل كل سيدة راضية عن جمالها وعن نفسها ومشكلة الرؤوس السوداء من المشكلات الكبيرة التي تتعرض لها كثير من السيدات، وتكون بالنسبة لهم مشكلة كبيرة جداً لأنها تكون على وجه كل سيدة وكل بنت.

إزالة الرؤوس السوداء من الوجه في 10 دقائق فقط

للتخلص من المشكلة لا بد من الابتعاد عن أسباب ظهور الرؤوس السوداء، وأولها تناول الطعام المليء بالدهون الغير صحية، مما يتسبب في زيادة دهنية البشرة، وقد تكون بسبب بعض المشكلات الهرمونية والتي تتطلب استشارة الطبيب، واستخدام أنواع المكياج الرديئة التي تسبب قفل مسام البشرة، ومن ثم ظهور الرؤوس السوداء بكثافة، واليوم سنخبركٍ بوصفة سحرية لتنظيف البشرة بعمق والتخلص من البثور بأمان تام وفاعلية بدون تكاليف باهظة.

كريم لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه نهائيا

المكونات

معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كوب من المياه الدافئة.

الطريقة

أولا في طبق وضع معلقة من بيكربونات الصوديوم.

بعد ذلك يتم وضع المياه بالتدريج.

إلى أن تكون العجينة مناسبة، وتكون مثل الكريم.

بعد ذلك يتم وضع الوصفة، على الوجه.

ثم بعدها يتم تدليك الوجه تماماً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالمياه الدافئة، بعد ربع ساعة.

الليمون لتنظيف البشرة

المكونات

ثمرتين من الليمون.

الطريقة

قبل البدء لا بد من التأكد من عدم وجود أي تحسس من الليمون، فهو غير مناسب للبشرة الحساسة نهائياً، ويمكن عمل الاختبار خلف الأذن والانتظار ربع ساعة للتأكد من أنه مناسب.

أول شيء تقطيع الليمون، إلى نصفين.

بعد ذلك يتم تدليك الوجه بالليمون تماماً.

ثم بعد ربع ساعة، غسل الوجه بمياه تكون دافئة.

في هذه المقالة تحدثنا عن إزالة الرؤوس السوداء من الوجه في 10 دقائق فقط، والطريقة المثلى للتخلص من البثور والقضاء على مشكلة الرؤوس السوداء، وهي الأشياء الجاهزة والتي لا تكون مكلفة، والتي تغذي الوجه ولا تضره، ومن الوصفات الطبيعية استخدام بيكربونات الصوديوم وأيضاً استخدام الليمون الذي يكون في كل منزل، وتذهب كثير من البنات والسيدات إلى الوصفات الطبيعية فهي بديل مثالي للمستحضرات الضارة وباهظة الثمن.