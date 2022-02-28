نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة الإيطالي اللذيذ بخطوات سهلة في المقال التالي
البسكويت بشكل عام من الوصفات المحببة جداً من الجميع، والتي يحرص الكثيرون على تناولها بشكل مستمر في الأوقات المختلفة سواء في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، وبسكويت الشوكولاتة الإيطالي من أبرز تلك الوصفات التي اشتهرت في المطبخ الإيطالي، وأصبحت الآن منتشرة في العالم العربي، ويتمتع بسكويت الشوكولاتة الإيطالي بطعم خطير للغاية ومختلف عن أنواع البسكويت الأخرى، كما أنه سهل التحضير ومكوناته غير مكلفة واقتصادية، ونظراً لحرص الامهات بإعداد أي وصفات جديدة ولذيذة في البيت بنفسها لعائلتها، قررنا أن نطلعكم الآن في هذا المقال طريقة بسكويت الشوكولاتة الإيطالي.
مكونات بسكويت الشوكولاتة الإيطالي
هناك الكثير من الوصفات المختلفة لعمل بسكويت الشوكولاتة، ولكن البسكويت على الطريقة الإيطالية مختلف تماماً ومكوناته غير مكلفة كغيرها من الوصفات، والمكونات التي يحتاج لها بسكويت الشوكولاتة الإيطالي هي:
- لتحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي يجب إحضار ربع كوب سكر بني.
- كوب إلا ربع سكر أبيض.
- كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب كاكا خام.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقة صغيرة نسكافيه.
- 2 بيضة.
- نصف كوب قطع شوكولاتة.
- ربع كوب مكسرات محمصة.
طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي
- ولعمل بسكويت الشوكولاتة الإيطالي نحضر إناء كبير ونضع به الدقيق مع الملح، والبيكنج بودر والكاكاو والنسكافيه، ونقلب المكونات جيداً.
- في وعاء مخفق الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني من خلال المضرب الكهربائي، ثم نضيف للمكونات البيض والفانيليا ونستمر في الخفق جيداً، وهذا للحصول على خليط ذات لون فاتح كريمي.
- نضيف الخليط السائل للمكونات الجافة، ونضيف قطع الشوكولاتة مع المكسرات حسب الرغبة.
- نقلب المكونات كلها معاً جيداً حتى نحصل على عجينة طرية.
- تقسم العجينة لقسمين، ونقوم بتشكيل قطعة بشكل اسطواني، ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.
- نخرج البسكويت بعد نضجه من الفرن ويترك ليبرد، ثم نقوم بتقطيعه شرائح ونضعه في الصينية نفسها، ويدخل الفرن من جديد.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ويقدم مع كوب الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء.
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