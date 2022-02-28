طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة الإيطالي اللذيذ بخطوات سهلة

البسكويت بشكل عام من الوصفات المحببة جداً من الجميع، والتي يحرص الكثيرون على تناولها بشكل مستمر في الأوقات المختلفة سواء في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، وبسكويت الشوكولاتة الإيطالي من أبرز تلك الوصفات التي اشتهرت في المطبخ الإيطالي، وأصبحت الآن منتشرة في العالم العربي، ويتمتع بسكويت الشوكولاتة الإيطالي بطعم خطير للغاية ومختلف عن أنواع البسكويت الأخرى، كما أنه سهل التحضير ومكوناته غير مكلفة واقتصادية، ونظراً لحرص الامهات بإعداد أي وصفات جديدة ولذيذة في البيت بنفسها لعائلتها، قررنا أن نطلعكم الآن في هذا المقال طريقة بسكويت الشوكولاتة الإيطالي.

مكونات بسكويت الشوكولاتة الإيطالي

هناك الكثير من الوصفات المختلفة لعمل بسكويت الشوكولاتة، ولكن البسكويت على الطريقة الإيطالية مختلف تماماً ومكوناته غير مكلفة كغيرها من الوصفات، والمكونات التي يحتاج لها بسكويت الشوكولاتة الإيطالي هي:

لتحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي يجب إحضار ربع كوب سكر بني.

كوب إلا ربع سكر أبيض.

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب كاكا خام.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

2 بيضة.

نصف كوب قطع شوكولاتة.

ربع كوب مكسرات محمصة.

طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي