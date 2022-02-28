بدون فرن.. حلوى البرتقال والنشا سهله وسريعه وبطعم لذيذي حضريها في 5 دقائق

بدون فرن.. حلوى البرتقال والنشا سهله وسريعه تعتبر حلوى البرتقال والنشا من أهم وأفضل الوصفات المشهورة في تحضير الحلويات، حيث أنه يعشقها الصغار والكبار بدرجة كبيرة وتتميز بأنها حصلت على اقبال كبير من جميع الأشخاص لما تتمتع به من مذاق جيد لا مثيل له، فهي يتم تحضيرها بمجموعة من المكونات البسيطة والسهلة بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية التي تتمتع بها والفوائد التي تعود على الجسم من خلال تناولها، فقد تساعد في التخلص من نزلات البرد والكثير من الأمراض ولهذا فقد يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير هذه الحلوى المميزة في المنزل ببساطة.

ما هي مكونات حلوى البرتقال

تتكون هذه الحلوى من مجموعة متنوعة من المكونات التي يتم استخدامها وخلطها مع بعضها البعض من أجل الحصول على حلوى مميزة المذاق، حيث تتكون من المكونات الأساسية التالية الغنية بالقيمة الغذائية التي لا مثيل لها وهي:

كمية من البرتقال الخالي من السكر.

كمية من بشر البرتقال.

كوب سكر 200 جم.

100 جم نشا أبيض.

رشة ملح.

ملعقتين زبدة

طريقة تحضير حلوى النشا والبرتقال

يتم تحضير هذه الحلوى المميزة والرائعة عن طريق اتباع خطوات معينة تساعد في الحصول على نتيجة مرضية وحلوى تنال إعجاب جميع الأشخاص المقبلين على تناولها، وهذه الطريقة تتمثل في: