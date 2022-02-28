بالنسكافية اصبغي شعرك باللون البني الغزالي اللامع وتخلصي من الشيب نهائيا بطريقة طبيعيه فعالة

بالنسكافية اصبغي شعرك باللون البني الغزالي اللامع وتخلصي من الشيب قومي باتباع طريقة صبغ الشعر بالنسكافية حتى تستطيعي إخفاء أي آثار للشيب في الشعر، فصبغ الشعر لا يقتصر على الرغبة في إخفاء الشعر الأبيض فقط وإنما ترغب بعض الفتيات والسيدات في صبغ شعرهن من باب التغيير، فالفتاة تحب أن تغيّر من شكلها باستمرار سواء في طريقة لبسها أو في شعرها أو في طريقة وضعها للمكياج، وهذه الطريقة في صبغ الشعر من أفضل الصبغات الطبيعية والتي تمد الشعر بفائدة كبيرة أيضًا وتعالج الكثير من مشاكل الشعر من التساقط والتقصف.

طريقة صبغ الشعر بالنسكافية في المنزل

مكونات الطريقة:-

حبتان كبيرة من البيض.

أربع ملاعق صغيرة من النسكافيه.

عبوتين من الأكسجين.

كوب من زيت الزيتون.

كيفية تحضير الصبغة:-

قومي بخفق حبات البيض جيدًا ثم أضيفي النسكافيه المطحون وقلبيهم جيدًا ثم ضعي زيت الزيتون على مزيج البيض والنسكافيه وقلبيه معهما.

بعد ذلك ضعي الأكسجين إلى المزيج وقلبيه جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا بدون أي تكتلات.

اغسلي شعرك ثم قسميه إلى حوالي أربعة أقسام وابدئي في فرد الصبغة عليه واتركيه مصففًا على هيئة كحكة لمدة نصف ساعة على الأقل وكلما زادت المدة زادت النتيجة.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر وستجدي أن لون شعرك أصبح بني فاتح وبدون أي شعيرات بيضاء.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة بعد مرور أسبوعين من استخدامك الأول حتى تحصلي على نتائج أفضل.

طريقة عمل صبغة النسكافيه مع الكاكاو

مكونات الوصفة:-

ثلاث ملاعق كبيرة من النسكافيه.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة زيت سمسم.

أكسجين.

كيفية تحضير الصبغة:-

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس ثم ضعيه على شعرك بشكل متساوي على جميع المناطق.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة واغسليه وستجدي أفضل النتائج وأجمل لون.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة والحناء

مكونات الطريقة:-

بودرة حناء.

قهوة سوداء.

كيفية تحضير الصبغة:-