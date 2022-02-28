نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة الذهبية بطعم أحلى من الحلواني وبأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار؛ حيث أنها تمتلك شكل وطعم البسبوسة وتحتوي على قيمة غذائيّة كبيرة لما تحتويه من مكونات؛ فالكثير من السيدات يرغبن معرفة أفضل طريقة لعمل هذه الكيكة في المنزل، ولذلك نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل هذا النوع من الكيك الذي يفضله الكثير من أفراد أسرتك.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

يمكنك عمل كيكة البسبوسة في المنزل حيث أنها بسيطة وسهلة، ومكوناتها متوفرة في المنزل وبأرخص التكاليف ولا تستهلك وقت في إعدادها، وتتمثل مكوناتها في التالي:

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب من الدقيق.

4/3 كوب من جوز الهند.

زيت نباتي بمقدار كوب صغير.

2 كوب من السكر الناعم.

2 كوب من اللبن الحليب السائل.

عدد خمس بيضات.

كيس من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الشربات الساخن.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة في السطور القادمة يمكنك الحصول على ألذ كيكة لما يحتويه هذا النوع من مكونات فهذا النوع له فوائد كثيرة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلا من السكر والزيت، ونخلطهم جيدا حتى يصبح لون الخليط فاتح.

ثم نضع البيض مع الفانيليا الى الخليط ويقلب جيدا.

بعدها نضع اللبن مع التقليب الجيد.

في وعاء آخر نضع الدقيق بعد ان يتم نخله، ثم نضع عليها السميد مع البيكنج بودر مع كمية جوز الهند.

ثم نخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نحصر صينية مدهونة بالسمن من جميع الجهات، ونضع بها خليط كيك البسبوسة ونضعها في الفرن.

يتم وضع الصينية على درجة حرارة 180 درجة.

نترك الصينية في الفرن لمدة حوالي نصف ساعة حتى نحصل على اللون الذهبي.

بعد انقضاء الوقت نخرج الصينية من الفرن، ونسقيها بالشربات فور خروجها تترك حتى تبرد.

تقطع وتقدم باردة مع العصير أو كوب الشاي.

طريقة عمل الشربات

لإضافة المذاق اللذيذ على الكيكة يلزم الشربات لطعم ومذاق رائع، وذلك من خلال الآتي:

نحضر وعاء صغير على نار متوسطة الحرارة، ونضع به كلا من كوب من الماء مع 2 كوب من السكر، ونتركه حتى يغلي ثم بعد ذلك نضع عصير الليمون، ثم تقليب المكونات جيدا حتى تتماسك قليلا وتترك لتبرد قبل الاستخدام.