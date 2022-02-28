نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بداية الحمل تعرفي على الأطعمة المفيدة والضارة للحامل في فترة حملها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج السيدة الحامل إلى العناية والاهتمام خلال الشهور الأولى في الحمل فيفضل تقديم إليها الأطعمة المفيدة والابتعاد بشكل نهائي عن تقديم المأكولات المضرة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الأطعمة المفيدة للحامل مع الأطعمة المضرة لتجنب تناولها.

الأطعمة المفيدة في بداية الحمل

هناك الكثير من الأطعمة المفيدة لصحة الحامل طوال الحمل ومن بينها كلًا من التالي.

أطعمة مفيدة للسيدة الحامل في بداية الحمل

منتجات الألبان

يفضل تناول كأس من الزبادي وكأس من الحليب كل يوم من أجل مد الجسم بالكالسيوم.

المكسرات

يفضل تناول يوميًا مكسرات غير مملحة فتساعد على مد الجسم بالبروتين والمعادن على سبيل المثال كلًا من الكاجو واللوز والبندق والسوداني ويمكن إضافة ملعقة من عسل النحل.

المهلبية

تعتبر المهلبية من المأكولات المفيدة التي تحمي الحامل من التعرض للغثيان بسبب مذاقها البارد.

العصائر الطبيعية

يفضل كل يوم أن يتم تناول عصائر مثل البرتقال والجوافة في أشهر الحمل الأولى وذلك للتخلص من مشكلة الإمساك بالإضافة لمكافحة نزلات البرد بصورة نهائية.

شرائح الخبز المحمصة

يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة فهي تساعد على تقليل التعرض لمشكلة الغثيان والقيء.

سلطة الفواكه

تعتبر الفواكه بأكملها من المأكولات المفيدة لصحة الحامل بالتحديد الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي وبوتاسيوم على سبيل المثال الفراولة والموز والبرتقال.

أطعمة ضارة يلزم تجنب تناولها في بداية الحمل

على الرغم من المأكولات المفيدة فهناك أيضًا مجموعة من المأكولات المضرة التي يفضل الابتعاد عنها ومن بينها كلًا من التالي.

اللحوم المصنعة

تعتبر اللحوم المصنعة من المأكولات التي تضر الحامل طوال فترة الحمل وذلك لأنها عبارة عن لحوم غير ناضجة على سبيل المثال البسطرمة واللانشون والبرجر والهوت دوج والكثير من المأكولات الأخرى.

البيض النيء

يعتبر البيض النيء للحامل من الأطعمة المضرة وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا.

المخللات

تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الأملاح التي يمكن أن تضر السيدة الحامل.

الكافيين

على الحامل أن تقلل من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين على سبيل المثال القهوة والشاي مع المشروبات الغازية التي تؤثر بشكل سلبي على نمو الجهاز العصبي للجنين.