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عمر شويل - جدة طريقة صنع الحواوشي بأسرار الشيف حسن في المنزل بمذاق شهي لا مثيل لع - ثقفني
الشيف حسن من أكثر الشيفات التي يتم البحث عن وصفات سواء علي اليوتيوب وجوجل، بعد أن قام بعمل الحواوشي في إحدى حلقات برنامجه، والجميع يبحث عن خطوات عمل، حيث يعد الحواوشي من الوصفات الشرقية وله أنواع مختلفة، كما يمكن عمل الحواوشي الإسكندراني باستخدام السجق، أو حشو الحواوشي باستخدام اللحم المفروم المبهر بالبهارات ذات الطابع الخاص، وهناك حواوشي الدجاج والذي له أكيلة من نوع مختلف كما يمكنك إضافة الجبنة الموتزاريلا، كما يمكنك شراء بهارات الحواوشي جاهزة، ولكن يمكننا إضافة بهارات من المنزل علي الحواوشي المنزلي ذات الطعم المختلف.
طريقة صنع الحواوشي بأسرار الشيف حسن
- كيلو من اللحم المفروم.
- خمسين جرام لية.
- نصف كيلو من البصل.
- ربع كيلو فلفل أخضر.
- نصف ملعقة ملح.
- فلفل أسود.
- كزبرة جافة.
- كمون.
- شطة حسب الرغبة.
مكونات عجينة الحواوشي
- كيلو ونصف دقيق أبيض.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة من الخميرة.
- ربع كوب زيت.
- ماء العجن.
طريق الشيف حسن لعمل الحواوشي
- نقوم بعمل العجينة عن طريق إضافة الملح إلى الدقيق ثم نضع الخميرة ونخلط جيدا.
- نضع الزيت ونضيف الماء حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تعلم في أصابع اليد.
- نجهز الحشو نضع اللية على اللحم المفروم ونفرمها باستخدام المفرومة.
- نقشر البصل ونغسلها ثم نغسل الفلفل الأخضر.
- نقطع البصل قطع صغيرة جدا أو من الممكن بشرة باستخدام المبشرة.
- نقطع الفلفل الأخضر ونضيف البصل والفلفل مع اللحم المفروم.
- نضيف الملح نقلب خليط الحواوشي جيدا حتى تندمج كل المكونات.
- نضع الكزبرة الجافة والكمون وباقي البهارات.
- نقطع العجين إلى قطع متساوية.
- نفرد العجينة بسمك نصف سم ونضع كرة من الحشوة.
- نفرد الحشوة بالتساوي على قطعة العجين ثم نضع طبقة أخرى مفرود من العجينة على الحشو.
- نغلق الأطراف جيدا ونضع علي وجه العجين سمسم أو حبة البركة.
- نكمل باقي العجينة وحشوها نقوم برصها في صاج الفرن بعد تسخينه لوقت كافي.
- درجة حرارة الفرن يجب أن تكون مرتفع أو خمس دقائق ثم نقوم بتهدئة الفرن حتى ينضج اللحم جيدا.
- تغطى الحواوشي فور خروجه من الفرن ليظل طري.
- يقدم الحواوشي مع قطع الخيار والمخللات كما يمكن عمل سلطة خضراء وطحينة.
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