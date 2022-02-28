نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الريش الضاني في البيت بكل سهولة في المقال التالي
الريش الضاني من الأكلات المصرية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها من الأكلات المعروفة منذ القدم ويتميز طعمها بالمذاق الطيب، ويتم عملها خاصة في العيد الأضحى، كما أنها أيضا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا للجسم، لذلك تبحث الكثير من السيدات على أفضل طريقة لعملها في المنزل للأسرة حتى نحصل على مذاق رائع، لذلك نعرض لكم من خلال مقالنا هذا طريقة سهلة وبسيطة لعمل هذه الآكلة ببساطة وسرعة.
طريقة عمل الريش الضاني
من خلال بعض المكونات التي يمكن إضافتها مع الريش الضاني سوف نحصل على أكلة ذات مذاق رائع ويتم تحضير هذه الأكلة في أقل وقت وجهد، وتتمثل مكوناتها في الآتي:
- كيلو ريش ضاني.
- مقدار مناسب من البصل المقطع شرائح.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- رأس ثوم مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع كوب من الخل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
مكونات التتبيلة
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ربع كوب صغير من الخل.
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الروز ماري.
- ربع كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نعرض لكم طريقة العمل لهذه الوصفة بكل سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن، وتتمثل خطوات هذه الوصفة في الآتي:
- يتم غسل الريش جيدا بالماء والملح، ونتركها في المصفاة حتى تصفى من الماء.
- نحضر الكبة ونضع بها كلا من البصل والثوم س الرمان والصلصة ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليهم باقي مكونات التتبيلة، ونخلطهم جيدا حتى يصبح خليط متجانس.
- نضع الريش على هذا الخليط مع التقليب جيدا، وذلك حتى يصل الخليط إلى الريش بالكامل.
- تغطي الريش ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتم تتبيلها.
- يتم تشويح الريش على النار حتى يتغير لونها، ثم نضعها في صينية ونتركها جانبا.
- نحضر صينية بحجم مناسب ونضع بداخلها البصل والثوم والبطاطس وزيت الزيتون وعصير الليمون والبهارات والخل، ويقلب جيدا ويفرد بالتساوي داخل الصينية ثم ترص الريش فوق الخليط.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة.
- ثم يتم إشعال الشواية لمدة عشر دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي.
- تقدم الريش في طبق التقديم بجانب الأطباق اللذيذة مثل الأرز والسلطات.
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