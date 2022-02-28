حضري خبز التورتيلا فاطمة الحاتي بحشوة الشاورمة في العشاء بطريقة سهلة وسريعة

خبر التورتيلا على طريقة الشيف فاطمة الحاتي ، خبر التورتيلا من أكلات المطبخ المكسيكي المتميزة، لاستخدامه في العديد من الوصفات مع الحشوات المختلفة، وانتقلت شهرة خبر التورتيلا من المطبخ المكسيكي إلى أمريكا حيث استخدم في كثير من المطاعم الأمريكية، ومن ثم عرف عند العرب فبدأت إبداعات المطابخ العربية في ابتكار العديد من الحشوات المميزة، وسوف نقدم إليكم خبر التورتيلا على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات خبر التورتيلا على طريقة الشيف فاطمة الحاتي

4 كوب من الدقيق الأبيض مخصص لجميع الاستعمالات منخول.

نصف كوب من زيت نباتي من النوع الجيد.

كوب من الحليب أو الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير خبر التورتيلا على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

أحضري وعاء كبير ونخلط المكونات الجافة أولاً الدقيق مع الملح والسكر جيداً.

ثم نضيف مقدار الزيت ونقلب جيداً حتى يتجانس الدقيق مع الزيت تماماً.

نضيف الحليب أو الماء الدافئ بالتدريج حتى تخلط كل المكونات وتلم العجينة وتصبح عجينة طرية لينه، ويفضل استمرار العجن لمدة عشر دقائق حتى تصلي إلى نتيجة ممتازة.

بعد ذلك تلم العجينة شكل دائرة وتغطي وتترك ترتاح نصف ساعة في مكان دافئ بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نقطع العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم نقوم بفرد كل قطعة من العجين بسمك رفيع ونبدأ من أول قطعة عجين تم تقطعها، ونستمر في فرد باقي قطع العجين حتى تنتهي كرات العجين.

وفي مقلاة ساخنة بدرجة حرارة عالية ضعي عيش التورتيلا مع التقليب واحد تلو الأخر حتى يسوه.

وقدمي عيش التورتيلا مع حشوة من الحشوات المفضلة، مثل حشوة الشاورمة، أو حشوة الدجاج، أو حشوة التونة، أو حشوة الخضروات.

حشوة الشاورمة

قطع من الدجاج وملعقة كبيرة من بهار الشاورمة، والملح والفلفل الأسود وملعقة من عصير الليمون، وفي مقلاة تشوح المكونات حتى تمام النضج، وضعي كمية مناسبة دخل رغيف التورتيلا، مع الخضروات وشرائح من الخيار المخلل حسب الرغبة، وقليل من الكاتشب والثومية وقدميها لأسرتك ساخنة وبالهنأ والشفا.