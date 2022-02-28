لذيذة وشهية طريقة عمل كيكة البسبوسة المعروفة بالرواني في البيت بكل سهولة

كيكة الرواني هي من ألذ أنواع الكيكة؛ لأنها هشه وخفيفة وتناسب جميع الأذواق وهي سهلة التحضير فمكوناتها سهلة و بسيطة ونسبة نجاحها أكبر من نسبة نجاح الكيكة العادية، وهي عبارة عن خليط من الدقيق العادي مع دقيق السميد بالإضافة إلى أنه يضاف لها الشربات فكل هذا يجعل الطعم مميز وجميل، ومن المعروف أن الأمهات تحرص على تقديم جميع أنواع الحلويات لأسرهن بشكل دائم وخصوصا في شهر رمضان المبارك وبسبب قرب حلول الشهر سنقوم بشرح طريقة عمل الرواني بكل تفاصيلها وخطواتها البسيطة خطوة بخطوة فتابعوا معنا ذلك المقال لعمل ألذ كيكة البسبوسة

المكونات لكيكة البسبوسة

كوب من دقيق السميد

كوب من جوز الهند المبشور

نصف كوب من الدقيق

مقدار نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

أربع بيضات

علبتين زبادي

كيس بيكنج بودر

رشه من الفانيلا

رشه من الملح

شربات

للتزيين نستخدم جوز الهند

طريقة التحضير

نحضر البيض ونقوم بخفقه بشكل جيد مع إضافة السكر والفانيلا حتى يذوب تمامًا.

نحضر بوله أخرى ثم نقوم بوضع كل المكونات الجافة من الدقيق العادي و دقيق السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ورشة الملح ونقوم بتقليبهم بشكل جيدًا، ونخل الدقيق جيدًا من أهم أسباب نجاح كيكة الرواني.

نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة مع المكونات السائلة ونقوم بالتقليب جيدا؛ كي تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت مع إضافة رشه من الدقيق ثم نقوم بوضع الخليط بها ونضغط عليها حتى تتساوى.

في فرن تم تسخينها مسبقًا نضع الصينية بها على درجة حرارة حوالي 180°

نقوم بتركها لمدة خمسة وأربعين دقيقة ثم بعد تسويتها ويصير لونها أحمر نخرجها من الفرن.

نقوم بوضع الشربات عليها فور إخراجها من الفرن

يمكن تقديم الرواني للضيوف ولأفراد الأسرة.

الشربات

ثلاثة أكواب من السكر.

ثلاثة أكواب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير