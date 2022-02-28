أسهل وأسرع طريقة لتحضير ميني بيتزا بعجينة هشة وخفيفة واقتصادية بحشوات مختلفة

طريقة تحضير ميني بيتزا بعجينة هشة وخفيفة من المعجنات السريعة و السهلة جدًا التي يمكن تقديمها في الإفطار و العشاء وهذا لأنها من الوجبات الخفيفة على المعدة، كما أنها من الوصفات الاقتصادية جدًا وهذا لأنها لا تحتاج مكونات غالية الثمن أو مكلفة ويمكن التحكم في الحشوات المفضلة لدى أفراد أسرتك يمكنك حشوها باللحم المفروم و الجبن و الدجاج وغيرها من الحشوات، كما تتميز ميني بيتزا عجينتها الهش والخفيف.

مقادير ميني بيتزا

لن يكلفه الكثير ميني بيتزا فهي تتكون من مقادير متوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 معالق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 كوب من الزيت.

كوب ماء دافىء جدا

حشو ميني بيتزا

ملعقة كبيرة زيت

حبة صغيرة بصل مفروم

ربع كيلو من اللحم المفروم أو سوسيس مقطع مكعبات أو دجاج مقطع مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

حبة كبيرة طماطم مفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

1/2 كوب جبن المشكل.

ربع كوب كاتشب.

كوب جبن موزاريلا مبروش.

طريقة تحضير ميني بيتزا