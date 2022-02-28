اسهل طريقة لتحضير الهريسة بخطوات بسيطة مرمله وطرية مثل الجاهزة بكل أسرارها

الهريسة تعد هذه الحلوى المصرية من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك و في المناسبات الاحتفالات وهذا لأنها من أسهل وأسرع الحلويات، ولذلك يفضل الامهات دايما تحضيرها بدلاً من البسبوسة لأنها من الحلويات المضمون نجاحها جداً بعكس البسبوسة، وسنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير الهريسة بكل أسرار الحلواني مرملة وطرية مثل الجاهزة وأحلى بكثير.

مقادير الهريسة

الهريسة من الحلويات الشرقية المميزة جدًا وهذا لأنها تتميز بقوامها الطري المرمل و اللذيذ و المكونات هي:

3 أكواب من السميد الناعم.

كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من الماء او حليب.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.

نصف كوب من الشربات البارد للعجين.

2 كوب من الشربات الساخن.

ربع كوب من السمن البلدي.

فستق للتزين.

كوب من الشربات الساخن.

طريقة تحضير الهريسة