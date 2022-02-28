نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي بطريقة زمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي بطريقة زمان. حيث يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الحواوشي بطريقة مميزة وشهية. ويعد الحواوشي من الأكلات التقليدية التي يفضلها الكثيرون في مصر والعديد من الدول العربية.

وتتنوع طرق إعداد أكلة الحواوشي باللحمة المفرومة سواء بحشو أرغفة العيش باللحمة المفرومة أو إعداده باستخدام العجينة المحشوة باللحمة.

طريقة عمل الحواوشي

وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الجواوشي بطريقة زمان:

المكونات:

– كيلو من الدقيق

– كمية من الملح والفلفل والزعتر

– خميرة فورية

– ربع كوب زيت

– لحم مفروم حسب الكمية

– بصلة كبيرة

– فلفل رومي

– بهارات لحم

– حبة جوز الطيب

– ملعقة سكر

خطوات تجهير عجينة الحواوشي

1- يتم نخل الدقيق جيدًا وإضافة ملعقة من السكر والملح والقليل من الخميرة الفورية للخليط. ويتم عجن الخليط حتى يمتزج مع وضع ربع كوب من الزيت حتى يصبح العجين سهل.

2- يتم تغطية العجين ووضعه في مكان دافئ حتى يختمر. وسيتطلب ذلك أقل من نصف ساعة نظرًا لاستخدام خميرة فورية بالعجين.

3- يقطع العجين إلى كرات حسب عدد أرغفة الحواوشي وترك لمدة ربع ساعة أخرى قبل عملية الفرد ووضع الحشو عليه.

تحضير حشو الحواوشي:

1- تبشر البصلة لقطع صغيرة نسبيًا. ويضاف لها الملح والفلفل وباقي البهارات مع بشر حبة جوز الطبيب لإضافة رائحة ذكية للحشو ويقطع الفلفل الرومي الحلو أو الحار إلى قطع صغيرة. ثم تعجن المكونات مع اللحم المفروم في إناء استعدادًا لعملية الحشو.

2- كذلك تضاف كمية مناسبة من خليط اللحم والبهارات على العجين المفرود على سطح مرشوش بالدقيق في المنتصف. كذلك يتم غلق أطراف العجين على الحشو من كافة الاتجاهات. أيضا يتم صنع فتحات في الرغيف باستخدام شوكة.

3- يتم رص الأرغفة في صينية مدهونة بالزيت. وتوضع الصينية فى الفرن حتى ينضج ويتحول لون عجينة الحواوشي إلى اللون الذهبي.

4- قبل نضج العجين بالفرن يتم دهات الأرغفة بقليل من الزيت على الوجهين لإعطاءه لونًا ذهبيًا واكتمال النضج خارجيًا

5- بعد اكتمال نضج أرغفة الحواوشي يتم تقطيعه باستخدام سكين ويقدم ساخنًا