بطريقة الحلواني أعملي أصابع الجلاش بالبسبوسة بطريقة سريعة وغير مكلفة وبطعم مقرمش وشهي

الجلاش يعد من أنواع الحلويات المحببة لدي الكثير من الناس وهي أيضا من ضمن الحلويات التي نقوم بعملها في شهر رمضان الكريم، ويمكن أن يتم عمله بالعديد من الطرق المختلفة ويمكننا أن نقوم بتجهيزه في الفرن أو على البوتاجاز، ومن الممكن أن يتم حشوه بالحلو أو بالمالح فهو عبارة عن رقائق يتم شرائها جاهزة من المحلات ونقوم بحشوها فقط في المنزل ومن ألذ أنواع الحلويات هو الجلاش بالبسبوسة، فهذا النوع من الحلوى يتميز بمذاق جميل جدا وتوجد حشوات عديدة غير البسبوسة ولكن هذه الطريقة طعمها شهي جدا.

توجد مميزات كثيرة للجلاش وهي أنه يمكن حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة ومنها المكسرات أو المهلبية أو الكنافة أو البسبوسة أو الكاسترد وغير ذلك الكثير، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم طريقة الجلاش بالبسبوسة فهي من الحلويات الشهية والمحببة ومن الممكن أن تكون على شكل أصابع أو مربعات.

مكونات أصابع الجلاش بالبسبوسة

المكونات:

باكيت واحد من الجلاش.

كوب واحد كبير ونصف من دقيق السميد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.

كمية مناسبة من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير ونصف من الماء.

كوبان كبيران من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل أصابع الجلاش بالبسبوسة