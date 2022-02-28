السؤال المهم متى موعد أخذ الإبرة التفجيرية للحمل المؤكد بإذن الله

موعد أخد الإبرة التفجيرية يختلف من حالة للأخرى ويتم الحصول عليها وفقًا للكثير من الأسباب ولا يتم الحصول عليها إلا باستشارة الطبيب المختص ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص الإبرة التفجيرية.

موعد أخد الإبرة التفجيرية

قبل أن يتم الحصول على الإبرة التفجيرية يلزم أن يتم استشارة الطبيب وفيما يلي سيتم التعرف على موعد أخذ الإبرة التفجيرية لتعلية نسبة حدوث الحمل بإذن الله.

يتم الحصول على الإبرة التفجيرية بعد ما يتم إجراء الكشف على السيدة الحامل والتأكد من ضعف البويضة وعدم قدرتها على الإنجاب أو تواجد مشاكل في الرحم ففي هذه الحالة سيتم الحصول على الحقنة التفجيرية. ففي حالة ضعف الإنجاب يقوم الطبيب بتقديم الدواء المناسب لتنشيط البويضات وتقويتها فتحتوي الأدوية التحفيزية على مادة الكلوميفين. فتعمل الإبر على مساعدة بطانة الرحم في إخراج البويضات من الغلاف الرحمي وبالتالي زراعة بويضة أو أكثر من بويضة. تعمل الإبر التفجيرية على زيادة عدد وحجم البويضات وبالتالي تزيد من فرصة الحمل بذكر، وبعد أن يتم الكشف بالسونار سيظهر كبر حجم البويضة حتى تصل إلى 18:21 ملم.

ما هو وقت عمل اختبار الحمل بعد الحصول على الإبرة التفجيرية؟

بعد الحصول على الإبرة تظل السيدة مستعجلة للغاية للتعرف على كونها حامل أم لا، وتتساءل الكثير من السيدات عن الوقت المناسب من أجل إجراء اختبار الحمل بعد الإبرة والوقت هو بعد مرور أسبوعين، وإذا فعلت الاختبار قبل ذلك فسيكون الحمل كاذب وذلك لأن الإبرة تحتوي على هرمون الحمل ولن يخرج من الجسم إلا بعد أن يمر أسبوعين على الأقل، وفي حالة إجراء اختبار الحمل قبل تلك المدة فستكون النتيجة غير صحيحة ويختلط عليك الأمر ولكن لضمان نتيجة مؤكدة عليك إنتظار المدة المحددة.