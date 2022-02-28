تخلص من الصلع والصلع الوراثي بطريقتنا المذهلة والصحية والسهلة وأضمن من مراكز زراعة الشعر

الصلع الوراثي من أكثر الأشياء المزعجة لدي جميع الأشخاص الذين يعانون منه، والذي يعتبر أحد أهم العوامل التي تؤثر على نفسية أي فرد يعاني منه كما تجعل الثقة في النفس قليلة بسبب وجود مشكلة الصلع الوراثي خاصة عند الشباب، لذلك فإن العديد من الأفراد الذين يلجأون إلى مراكز زراعة الشعر لعلاج مشكلة الصلع والصلع الوراثي، ولكن دائما ما نؤكد على ضرورة عدم الذهاب الى تلك المراكز والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة لعلاج الصلع، ومع العلم بأن تلك المواد تعطينا حل مؤقت، حيث أن بعد فترة قصيرة تعود مشكلة الصلع أكثر عما كانت عليه، وكما تعتبر عمليات زراعة الشعر من أخطر أنواع العمليات وذلك لحساسية منطقة الرأس بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزي أفضل طريقة صحية وطبيعية ومفيدة بالمنزل لعلاج الصلع والصلع الوراثي.

طريقة عمل وصفة علاج الصلع ومكوناتها

ونقدم لك عزيزي أفضل وأسهل طريقة لعمل أجمل وأحلي وصفة لعلاج الصلع والصلع الوراثي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ولضمان التحكم في المكونات الغذائية المضافة إليها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

جذور عرق سوس.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضيف إليه كمية مناسبة من جذور العرق سوس.

تنقع جذور العرق سوس لمدة نصف ساعة في الماء الدافئ.

نلاحظ وجود قشور تخرج من جذور العرق سوس نأخذها كشامبو ونغسل بها الرأس جيدا.

تكرر هذه العملية مرتين كل يوم صباحا ومساءا.

بعد مرور شهر أو أقل نلاحظ نمو الشعر ومع أستخدام الوصفة السحرية الجبارة نلاحظ أختفاء منطقة الصلع تماما من الرأس.

وصفة الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل.

طريقة التحضير