طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة

الجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة لإعداد خبز الصاج بشكل سهل وبسيط، وبدون تكاليف كثيرة على الآخرين فالأمر ليس بهذه الصعوبة التي يظنها البعض، وذلك لأن هذا الخبز يشبه في طريقة إعداده وتحضيره طريقة إعداد وتحضير الفطير، حيث أن كل قطعة واحدة من خبز الصاج يحتاج أن يتم صنعه داخل الطاسة، ونظرا لكثرة الحديث عن هذا الخبز قررنا أن نتحدث عنه في السطور القادمة.

طريقة عمل خبز الصاج

عليكم إحضار هذه المكونات من أجل صنع خبز الصاج، وابرز وأهم هذه المكونات:-

إحضار ثلاثة كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

رشة من السكر.

إحضار 2 ملعقة من الخميرة الفورية.

إحضار كوب ونصف من الماء الدافئ المخصص للعجن.

حوالي ملعقة كبيرة من الزيت.

كيفية اعداد خبز الصاج فى المنزل