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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة - ثقفني
الجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة لإعداد خبز الصاج بشكل سهل وبسيط، وبدون تكاليف كثيرة على الآخرين فالأمر ليس بهذه الصعوبة التي يظنها البعض، وذلك لأن هذا الخبز يشبه في طريقة إعداده وتحضيره طريقة إعداد وتحضير الفطير، حيث أن كل قطعة واحدة من خبز الصاج يحتاج أن يتم صنعه داخل الطاسة، ونظرا لكثرة الحديث عن هذا الخبز قررنا أن نتحدث عنه في السطور القادمة.
طريقة عمل خبز الصاج
عليكم إحضار هذه المكونات من أجل صنع خبز الصاج، وابرز وأهم هذه المكونات:-
- إحضار ثلاثة كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- رشة من السكر.
- إحضار 2 ملعقة من الخميرة الفورية.
- إحضار كوب ونصف من الماء الدافئ المخصص للعجن.
- حوالي ملعقة كبيرة من الزيت.
كيفية اعداد خبز الصاج فى المنزل
- حيث أنه في البداية عليك إحضار إناء ووضع به كلا من الماء والخميرة والسكر، وذلك من أجل أن تتفاعل الخميرة بشكل جيد مع هذه المكونات.
- كما أنه لا بد من الانتظار لمدة 10 دقائق.
- وفيما بعد نحتاج أن نضيف الدقيق المنخول بشكل تدريجي الى خليط الخميرة، ويراعي التقليب المستمر تجنبا لحدوث أي تكتلات في العجينة، ولا ننسى أن نضيف الملح.
- لا بد من القيام بتقليب العجينة التي يسهل عليك تشكيلها.
- نترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى تبدأ بالتخمر، ويراعي تغطية العجينة باستخدام ورق النايلون المعروف.
- نتوجه بعد ذلك إلى تشكيل العجين إلى قطع صغيرة من أجل إعداد كل قطعة في الطاسة الخاصة به.
- ولا بد فيما بعد أن نقوم بفرد العجينة ووضعها داخل الطاسة.
- ونحتاج في النهاية أن نكرر العملية السابقة حتى نتمكن من عمل العجينة كامل، ويتم تقديم هذا الخبز على الفور.
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